 
Культура

Акцию для пенсионеров проводит псковский музей в первую среду месяца

0

Акцию для гостей почтенного возраста проводят в Псковском музее-заповеднике. В первую среду каждого месяца при предъявлении соответствующего документа пенсионер может посетить сборные экскурсии по специальному предложению, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Гостей ждут:

Сборная экскурсия по Картинной галерее в 11:30

На трех этажах здания, построенного для Художественно-промышленной школы в начале XX века, представлены более трехсот художественных произведений русских художников, отражающих историю искусства России за четыре столетия. Зрительный ряд, включающий в себя наиболее яркие в художественном отношении работы, даст возможность наблюдать смену и развитие стилей, отражающих меняющийся взгляд на изменяющийся мир. Экскурсовод познакомит гостей с портретами XVIII века, с работами художников-академистов и передвижников, изысканными работами «мирискусников», особенностями творчества представителей постмодернизма.

Место встречи: фойе главного здания псковского музея (ул. Некрасова, 7). Телефон для записи: +78112331603.

Сборные экскурсии по тематическим экспозициям Поганкиных палат в 12:00 и 16:00

Вы узнаете об истории и архитектуре самой крупной жилой постройки России XVII века. В ходе экскурсии будет представлена экспозиция «Кабинет купца Поганкина» и другие исторические экспозиции.

Место встречи: фойе главного здания Псковского музея (ул. Некрасова, 7). Телефон для записи: +78112331603.

Сборные экскурсии по Псковскому кремлю в 12:00 и 16:00

Экскурсия погружает участников в историю Пскова с первых веков возникновения города, строительства мощной крепости и первого храма во имя Святой Троицы. В ходе экскурсии участники познакомятся с особенностями вечевого строя Пскова, узнают, почему так много храмов было возведено в Довмонтовом городе и где хранится меч знаменитого князя Довмонта.

Место встречи: информационный центр музея (Кремль, 4). Телефон для записи: +78112331065.

Сборная экскурсия по экспозиции «Историческая топография Пскова XVI-XVII вв.» в 14:00

В рамках экскурсии вы посетите новую экспозицию музея, на которой представлен макет Пскова XVII века. Макет воспроизводит обобщенный, целостный образ Пскова, ставшего своеобразным итогом развития города за восемьсот лет истории. В состав экспозиции также вошли план Пскова 1694 года, коллекция оружия, свидетельствующая о важнейшей роли города – защитника западных рубежей России, и уникальные топографические иконы.

Место встречи: фойе главного здания Псковского музея (ул. Некрасова, 7). Телефон для записи: +78112331603.

Экскурсия-прогулка «Лабиринты музейного квартала» с заходом в экспозицию «Клады Великих потрясений» в 15:00

Путешествие начнется во дворике Поганкиных палат. Экскурсовод познакомит гостей с историей и архитектурой памятника, расскажет о процессе реставрации. Далее экскурсия пройдет вдоль здания бывшей Художественно-промышленной школы им. Н.Ф. Фан-дер-Флита, где сейчас располагается Картинная галерея музея, костела, Палат у Сокольей башни и места, где был обнаружен крупнейший за всю историю раскопок в Пскове клад. Затем гости увидят экспонаты клада воочию, посетив выставку в Поганкиных палатах «Клады великих потрясений: от Русского царства к Российской империи».

Место встречи: фойе главного здания Псковского музея (ул. Некрасова, 7). Телефон для записи: +78112331603.

Сборная экскурсия «Ленин в Губернском Пскове» в 15:00

Экскурсия по музею-квартире В.И. Ленина даст вам проникнуться духом ленинского времени, узнать о причинах приезда Ленина в Псков и его деятельности в псковский период жизни. Отдельное внимание будет уделено залу, который показывает жизнь губернского Пскова. Здесь посетители смогут познакомиться с обстановкой богатой квартиры доходного дома Пскова рубежа XIX-XX веков, увидеть архитектуру и памятники губернского Пскова глазами жителя города и окунуться в таинственную атмосферу съемной квартиры конца XIX века, постояльцами которой могли быть как великие писатели, так и будущие вожди революции.

Место встречи: Музей-квартира В.И. Ленина (ул. Ленина, д. 3). Телефон для записи:

Напоминаем, что в первую среду месяца пенсионерам, учащимся, супругам, состоящим в браке 35 лет и более, при предъявлении соответствующих документов также доступны бесплатные входные билеты на всех объектах музея.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026