Акцию для пенсионеров проводит псковский музей в первую среду месяца

Акцию для гостей почтенного возраста проводят в Псковском музее-заповеднике. В первую среду каждого месяца при предъявлении соответствующего документа пенсионер может посетить сборные экскурсии по специальному предложению, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Гостей ждут:

Сборная экскурсия по Картинной галерее в 11:30



На трех этажах здания, построенного для Художественно-промышленной школы в начале XX века, представлены более трехсот художественных произведений русских художников, отражающих историю искусства России за четыре столетия. Зрительный ряд, включающий в себя наиболее яркие в художественном отношении работы, даст возможность наблюдать смену и развитие стилей, отражающих меняющийся взгляд на изменяющийся мир. Экскурсовод познакомит гостей с портретами XVIII века, с работами художников-академистов и передвижников, изысканными работами «мирискусников», особенностями творчества представителей постмодернизма.

Место встречи: фойе главного здания псковского музея (ул. Некрасова, 7). Телефон для записи: +78112331603.



Сборные экскурсии по тематическим экспозициям Поганкиных палат в 12:00 и 16:00



Вы узнаете об истории и архитектуре самой крупной жилой постройки России XVII века. В ходе экскурсии будет представлена экспозиция «Кабинет купца Поганкина» и другие исторические экспозиции.

Место встречи: фойе главного здания Псковского музея (ул. Некрасова, 7). Телефон для записи: +78112331603.



Сборные экскурсии по Псковскому кремлю в 12:00 и 16:00



Экскурсия погружает участников в историю Пскова с первых веков возникновения города, строительства мощной крепости и первого храма во имя Святой Троицы. В ходе экскурсии участники познакомятся с особенностями вечевого строя Пскова, узнают, почему так много храмов было возведено в Довмонтовом городе и где хранится меч знаменитого князя Довмонта.

Место встречи: информационный центр музея (Кремль, 4). Телефон для записи: +78112331065.



Сборная экскурсия по экспозиции «Историческая топография Пскова XVI-XVII вв.» в 14:00



В рамках экскурсии вы посетите новую экспозицию музея, на которой представлен макет Пскова XVII века. Макет воспроизводит обобщенный, целостный образ Пскова, ставшего своеобразным итогом развития города за восемьсот лет истории. В состав экспозиции также вошли план Пскова 1694 года, коллекция оружия, свидетельствующая о важнейшей роли города – защитника западных рубежей России, и уникальные топографические иконы.

Место встречи: фойе главного здания Псковского музея (ул. Некрасова, 7). Телефон для записи: +78112331603.



Экскурсия-прогулка «Лабиринты музейного квартала» с заходом в экспозицию «Клады Великих потрясений» в 15:00

Путешествие начнется во дворике Поганкиных палат. Экскурсовод познакомит гостей с историей и архитектурой памятника, расскажет о процессе реставрации. Далее экскурсия пройдет вдоль здания бывшей Художественно-промышленной школы им. Н.Ф. Фан-дер-Флита, где сейчас располагается Картинная галерея музея, костела, Палат у Сокольей башни и места, где был обнаружен крупнейший за всю историю раскопок в Пскове клад. Затем гости увидят экспонаты клада воочию, посетив выставку в Поганкиных палатах «Клады великих потрясений: от Русского царства к Российской империи».

Место встречи: фойе главного здания Псковского музея (ул. Некрасова, 7). Телефон для записи: +78112331603.



Сборная экскурсия «Ленин в Губернском Пскове» в 15:00

Экскурсия по музею-квартире В.И. Ленина даст вам проникнуться духом ленинского времени, узнать о причинах приезда Ленина в Псков и его деятельности в псковский период жизни. Отдельное внимание будет уделено залу, который показывает жизнь губернского Пскова. Здесь посетители смогут познакомиться с обстановкой богатой квартиры доходного дома Пскова рубежа XIX-XX веков, увидеть архитектуру и памятники губернского Пскова глазами жителя города и окунуться в таинственную атмосферу съемной квартиры конца XIX века, постояльцами которой могли быть как великие писатели, так и будущие вожди революции.

Место встречи: Музей-квартира В.И. Ленина (ул. Ленина, д. 3). Телефон для записи: +78112331603.

Напоминаем, что в первую среду месяца пенсионерам, учащимся, супругам, состоящим в браке 35 лет и более, при предъявлении соответствующих документов также доступны бесплатные входные билеты на всех объектах музея.