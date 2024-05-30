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Отметить 8 марта с эстрадно-джазовым оркестром предлагают псковичам

Псковская областная филармония приглашает на весенний концерт «8 марта с эстрадно-джазовым оркестром», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В исполнении эстрадно-джазового оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижера Евгения Баранчикова для слушателей прозвучит популярная музыка отечественных и зарубежных композиторов. Романтичные мелодии о любви и красоте, счастье и радости, женственности и материнской заботе - «Баллада о матери», «Лебединая верность», «Прекрасное далёко», «Верни мне музыку», Cambio Dolor, Je t'aime, I Will Survive.

На концерте прозвучат как инструментальные композиции, так и с участием солистов — заслуженного артиста России Александра Либа, Настасьи Петровой, Анны Роор, Анны Самсоновой, детского эстрадного хора «Талантика».

Начало в 16.00.