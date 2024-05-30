Сцена / Концерты

«Золотой голос Венеции» Лука Миннелли выступит в псковской филармонии

Гала-концерт в рамках международного форума «На том стоим», посвященного поддержке российской истории и культуры, состоится в Псковской областной филармонии 28 апреля в 19:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Это событие станет ярким культурным событием региона, собравшим известных артистов со всего света», - уверены в ТКД.

В сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области на сцену поднимутся «золотой голос Венеции» Лука Миннелли из Италии, певец и композитор Алекса Миркович из Сербии, один из лучших волынщиков-виртуозов Джими МакРэй из Великобритании, молодой китайский певец Ван Хао, а также дирижер Крейг Робертс из Великобритании.

В программе произведения мировой музыки - итальянские арии и романсы, сербские народные песни, легендарные советские композиции и песни военных лет, исполненные, в том числе, на китайском языке.

Форум проходит при поддержке правительства Псковской области. Подробнее на сайте филармонии.