«Он прожил красивую жизнь»: воспоминания Георгия Василевича о Валентине Курбатове опубликованы в журнале «Симбирскъ»

Слово-воспоминание директора Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгия Василевича о Валентине Курбатове опубликовано в первом в нынешнем году — февральском — номере литературного журнала «Симбирскъ». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском Заповеднике, свежий выпуск этого уважаемого ульяновского издания вышел в свет в первых числах марта, как раз в канун псковских «Курбатовских дней». В Псков и в родное для Валентина Яковлевича Курбатова «Михайловское» экземпляры журнала привезла его редактор Елена Кувшинникова.

Для коллажа использовано фото службы информации музея-заповедника «Михайловское»

В своих воспоминаниях Георгий Василевич называет годы дружбы с Валентином Курбатовым счастливыми — «…в полноте и радости жизни, утверждение которой было частью его личности, неотъемлемой частью души».

«Он был человеком книжного и устного слова. В последние годы, когда всякое выступление было волнительным для него, порой до дрожи, до перехватывающегося дыхания, слушавшие сравнивали слово Курбатова со словами мудрецов и духовных учителей. Как иначе, если его личный опыт — это опыт великой русской литературы, особенно, литературы минувшего века. Откройте его книги, его «Подорожник», чтобы узнать великие имена его собеседников, – писателей, музыкантов, художников, – неповторимых в своих талантах, — пишет Георгий Василевич. — Валентин Курбатов прожил красивую жизнь. Мужественную. Деятельную. Полную смысла. Сомневался и преодолевал сомнения. Вслушивался и слышал происходящее. Искал и обретал крупицы вечного в стремительном течении преходящего.

Многими дарами Господь наделил этого человека. Душой, способной сострадать и утешать, побуждать к действию, радоваться труду и минутам отдохновения. Он умел удивляться и удивлять. Писал стихи и письма, вел дивные дневники, переплывал реку Великую, мчался, обгоняя ветер, на велосипеде, обыгрывал в большой теннис умелых игроков, скакал верхом наперегонки, отмерял на лыжах заснеженные пространства, учил стоять на голове, петь песни за большим семейным столом, учил молиться и верить.

Мы удивлялись ему и восхищались им. В чем могли, следовали ему. Вслушивались в его такой родной голос. Вместе с ним открывали прекрасное в нашем мире, в нашей жизни. Мы радовались тому, что он есть, что он с нами».

Напомним, что к дням памяти выдающегося прозаика и публициста, лауреата Государственной премии Российской Федерации Валентина Курбатова в музее-заповеднике «Михайловское» выпустили серию памятных карманных календариков на 2026 год. Для их оформления использованы портреты писателя, в разные годы и в разных точках мира — в «Михайловском» и в Риме — выполненные Юрием Белинским и Георгием Василевичем. Кроме того, по инициативе музея-заповедника и его силами были выпущены памятные медали с изображением и автографом Валентина Курбатова. В рамках нынешних «Курбатовских дней» этот знак был вручён ряду деятелей культуры за заслуги в увековечении памяти и популяризации творческого наследия нашего выдающегося земляка.