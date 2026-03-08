Праздник «Прекрасна женщина сквозь века» в честь 8 марта устроили в Псковском музее

Праздник «Прекрасна женщина сквозь века» в честь Международного женского дня устроили в Псковском музее, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

«Сегодня в Палатах у Сокольей башни особенно светло. Способствует этому не только весенняя погода, но и очаровательные посетительницы, ведь состоялся музейный праздник "Прекрасна женщина сквозь века". Для дам всех возрастов и сопровождающих их джентльменов работали разнообразные площадки и мастер-классы. Участники праздника занимались творчеством на мастер-классе по изготовлению бус из дидюль, создавали обережные куклы, увлеклись дворянским хобби прямиком из XIX века – делали подарочные открытки изысканного оформления», - сообщили в музее.

Экскурсия «Есть женщины в русских селениях...» была посвящена жизненному пути крестьянской женщины, о жизни который рассказывают не только документы, сочинения и найденные предметы, но и фольклор, и даже колыбельные песни. К примеру, благодаря им можно узнать, какие традиции соблюдали при рождении девочки в семье, какое воспитание им давали, какая наиболее вероятная судьба ждала женщину.

На интерактивной площадке «Средневековая модница» гости узнали об искусстве одеваться в Средневековье. Тогда наибольшую популярность имел лен, который можно вырасти и в суровых климатических условиях. Слушателей ждали истории о льноводстве в России, о значении украшений, ценности красителей и тканей, одежде как социальном статусе человека. Кстати, уже тогда люди понимали, что многослойность одежды крайне важна и отлично способствует теплообмену.

На викторине «Пошлет кому бог жену хорошую...» участников ждали вопросы о хозяйстве, бытовых и семейных вопросах из жизни средневековых семей. Вот один из вопросов вам: «В древности и средние века этот краситель был одним из самых дорогих. Добывали его из дубового червеца, океанического моллюска, а позже – из растения марена. Что это за цвет?»