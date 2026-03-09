«Как исторического памятника, имеющего значение для всей Республики»: «Михайловское» публикует документы о рождении музея

В преддверии Дня архивов, сегодня, 9 марта, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» присоединился к инициированному Министерством культуры России флешмобу #КультуравАрхивах. Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в рамках этой акции культурные учреждения страны делятся в социальных сетях уникальными архивными фотографиями, письмами, видео и другими документами из своих фондов.

Здесь и далее: документы из архива музея-заповедника «Михайловское»

Подписчикам и гостям своего сообщества ВКонтакте музейщики «Михайловского» решили показать уникальный рукописный документ — выписку из протокола № 849 заседания Совета народных комиссаров от 17 марта 1922 года. Именно в этот день состоялось заседание Малого Совнаркома, на котором постановили «об’явить “Пушкинский уголок“ (Михайловское и Тригорское, а также место погребения А.С. Пушкина в Святогорском монастыре) заповедным имением с передачей его под охрану, как исторического памятника». Эту дату и принято считать днём послереволюционного возрождения Пушкинского Заповедника.

В публикации «Михайловского» кратко рассказано и о событиях, предшествующих такому решению — от акта выкупа Михайловского у наследников поэта в госсобственность в 1899 году и создания первого музея поэта в имении в 1911-м. «Чуть более 105 лет назад, 11 февраля 1921 года в Петрограде была принята Декларация о ежегодном чествовании Пушкина в день его смерти, а полугодом позже, в сентябре 1921 года, был принят декрет «Об охране памятников природы, садов и парков». Появился список памятных мест, имеющих общереспубликанское значение, в который вошли пушкинские места на Псковщине — Михайловское и Тригорское», — рассказали в музее.

На страничке музейного сообщества сегодня можно увидеть и соответствующее, датированное ноябрём 1921 года, постановление Президиума Псковского губисполкома по вопросу «…об охране Пушкинского уголка в им. Тригорском и Михайловском Опочецкого уезда… как исторического памятника, имеющего значение для всей Республики». Постановление было опубликовано в «Официальном Бюллетене» Псковского губернского исполнительного комитета, который также хранится в архиве Государственного музея-заповедникаА.С. Пушкина «Михайловское».

В Пушкинском заповеднике добавили, что к 17 марта в музее сейчас готовят специальную праздничную программу, частью которой станут новая выставка и большой концерт с участием солистов петербургских театров.

