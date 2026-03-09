 
Культура

«Михайловское» на Четырёх Углах: картины из коллекции заповедника экспонируют в центре Пскова

0

Репродукция картины Владимира Бачу «Михайловское. Мостик» (2012) из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» размещена на стенде, открывающем выставку «Стоит только расправить крылья» на Четырёх Углах (в Сквере 60-летия Октября, также известном как Сквер Искусств) в Пскове. Напомним, что для создания этой экспозиции в канун первого весеннего праздника было решено использовать произведения живописи и графики из собраний региональных музеев и частных коллекций — всего более двадцати произведений художников XIX—ХХ веков. Семь из них — из коллекции современного искусства Пушкинского Заповедника.


Фото 1. Владимир Бачу. «Михайловское. Мостик» (2012). Из фондов Пушкинского Заповедника. Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

«Работы Владимира Бачу — удивительно солнечные, — рассказали в «Михайловском». Уроженец Молдавии, он приезжал в псковское Святогорье на пленэры, организованные музеем-заповедником специально для профессиональных художников и графиков, уже после своего переезда в эстонский Таллинн, будучи членом Объединения русских художников в Эстонии (Vene Kunstnike Ühendus Eestis). Художественные критики считают его лучшим колористом в республике». 
Вид с михайловским мостиком, равно ещё несколько столь же ярких и самобытных полотен — дар мастера музею-заповеднику. 

Добавим, что на выставке «Стоит только расправить крылья» собрание «Михайловского» также представлено жителям и гостям областного центра пейзажами Александра Оболенского «Висячие мосты и храм Николы в городе Острове» (2005), Бориса Козмина «Ганнибалова липа. Весна» (1985), Сергея Сиренко «Солнечный март. У дома С.С. Гейченко» (2013), Сергея Минина «Въезд в Михайловское» (2012), Светланы Бризицкой «Святогорский монастырь» (2012), Сергея Репина «Аллея Керн» (1993). 

 «Прогуливаясь вдоль стендов, вы заметите, как по-разному можно рассказать об одном и том же времени года. Кто-то видит весну яркой и праздничной, кто-то тихой и задумчивой, но всех авторов объединяет одно — умение на удивление точно передать настроение, которое мы ждали всю зиму», — отметили организаторы выставки. 

Добавим, что Четыре Угла на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Горького — излюбленное место отдыха горожан, и новой экспозиции гарантирована большая зрительская аудитория.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026