«Михайловское» на Четырёх Углах: картины из коллекции заповедника экспонируют в центре Пскова

Репродукция картины Владимира Бачу «Михайловское. Мостик» (2012) из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» размещена на стенде, открывающем выставку «Стоит только расправить крылья» на Четырёх Углах (в Сквере 60-летия Октября, также известном как Сквер Искусств) в Пскове. Напомним, что для создания этой экспозиции в канун первого весеннего праздника было решено использовать произведения живописи и графики из собраний региональных музеев и частных коллекций — всего более двадцати произведений художников XIX—ХХ веков. Семь из них — из коллекции современного искусства Пушкинского Заповедника.



Фото 1. Владимир Бачу. «Михайловское. Мостик» (2012). Из фондов Пушкинского Заповедника. Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

«Работы Владимира Бачу — удивительно солнечные, — рассказали в «Михайловском». Уроженец Молдавии, он приезжал в псковское Святогорье на пленэры, организованные музеем-заповедником специально для профессиональных художников и графиков, уже после своего переезда в эстонский Таллинн, будучи членом Объединения русских художников в Эстонии (Vene Kunstnike Ühendus Eestis). Художественные критики считают его лучшим колористом в республике».

Вид с михайловским мостиком, равно ещё несколько столь же ярких и самобытных полотен — дар мастера музею-заповеднику.

Добавим, что на выставке «Стоит только расправить крылья» собрание «Михайловского» также представлено жителям и гостям областного центра пейзажами Александра Оболенского «Висячие мосты и храм Николы в городе Острове» (2005), Бориса Козмина «Ганнибалова липа. Весна» (1985), Сергея Сиренко «Солнечный март. У дома С.С. Гейченко» (2013), Сергея Минина «Въезд в Михайловское» (2012), Светланы Бризицкой «Святогорский монастырь» (2012), Сергея Репина «Аллея Керн» (1993).

«Прогуливаясь вдоль стендов, вы заметите, как по-разному можно рассказать об одном и том же времени года. Кто-то видит весну яркой и праздничной, кто-то тихой и задумчивой, но всех авторов объединяет одно — умение на удивление точно передать настроение, которое мы ждали всю зиму», — отметили организаторы выставки.

Добавим, что Четыре Угла на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Горького — излюбленное место отдыха горожан, и новой экспозиции гарантирована большая зрительская аудитория.