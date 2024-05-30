Сцена / Концерты

Обладатель звания «Посол русской культуры» даст концерт в псковской филармонии

Ансамбль «Бис-квит» — обладатель звания «Посол русской культуры» — выступит в Пскове 21 сентября в большом концертном зале Псковской областной филармонии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Приготовьтесь к незабываемому музыкальному путешествию, где прозвучат шедевры мирового джаза, латиноамериканские ритмы, русская народная музыка, оперные арии, мелодии балета, кантри, танго, песни военных лет и даже рок в уникальных авторских аранжировках. Для коллектива "Бис-квит" нет преград — они готовы покорять любые музыкальные вершины!» - заявили в ТКД.

Уточняется, что в репертуаре ансамбля более 450 авторских аранжировок, у артистов есть опыт выступлений в 40 городах России и 60 странах мира. «Этот ансамбль стал настоящей визитной карточкой Санкт-Петербурга. Более 3000 успешных концертов говорят сами за себя!» - добавили в театрально-концертной дирекции.

Дата концерта была изменена с 13 и 18 сентября на 21 сентября. Приобретенные ранее билеты остаются действительными.