Организатор «Дача Пати Псков» Андрей Филиппенко раскрыл секрет успеха байк-рок-фестиваля

Историей создания фестиваля «Дача Пати Псков» и планами на седьмой сезон поделился организатор Андрей Филиппенко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Еще семь лет назад в успех фестиваля верили немногие. Идея родилась спонтанно, в период пандемии.

«Все запрещено, ничего нет, ни артистов, ни выступлений, мото-тематика тоже запрещена, собираться больше трех человек нельзя. Казалось бы, какое "пати"? Но мы подумали: а ведь у кого-то есть дача, частная территория, почему бы не позвать друзей посидеть хотя бы в трех метрах друг от друга?» — вспоминает организатор.

Объявление «для своих» сработало неожиданно: вместо 5-20 человек на дачу заехали около 400 гостей. Название «Дача Пати» тогда придумал соорганизатор Михаил Арестов как раз потому, что все проходило на дачном участке.

Так прошли годы. И сейчас, когда фестиваль стал популярен не только среди мотосреды, но и обычных псковичей, Андрей Филиппенко считает залогом успеха умелую организацию и особую атмосферу:

«Секрета нет. Это место, где можно встретиться, обсудить путешествия, показать свою технику. Прекрасные виды города Пскова, наша история, концертная программа, силовые шоу и парашютисты — все это привлекает людей».

Говоря о конкуренции с бесплатным городским фестивалями, организатор пояснил, что не видит в них угрозы.

«Это два формата, взаимно не исключающие друг друга. Каждый выбирает свое. Но мы стараемся сделать концертную программу максимально доступной для псковичей. Даты у нас не пересекаются с другими мероприятиями, а погода спасает: июльские белые ночи и солнце никому не дадут пропасть», — резюмировал Андрей Филиппенко.

Напомним, фестиваль пройдет этим летом, с 17 по 19 мая под Псковом уже в седьмой раз.

Информационным партнером фестиваля выступают Псковская Лента Новостей и «ПЛН FM» (102.6 FM).