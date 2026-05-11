Линда, «Монгол Шуудан» и рев моторов: организаторы раскрыли подробности байк-рок-фестиваля «Дача Пати Псков»

Этим летом, с 17 по 19 мая, под Псковом уже в седьмой раз пройдет байк-рок-фестиваль «Дача Пати». О том, какие артисты выступят на сцене и в какой обстановке пройдет мероприятие, рассказал организатор музыкального мотофестиваля «Дача Пати Псков» Андрей Филиппенко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В этом году действие будет происходить в парке отеля «Раздолье». Свой выбор организатор объяснил тем, что локация позволяет насладиться концертом вне города, но при этом позволить вернуться в Псков благодаря автобусной остановке поблизости.
Отвечая на вопрос ведущего о том, какая будет музыкальная часть фестиваля, организатор подчеркнул, что несмотря на байкерскую тематику плейлист довольно универсален: «Байк-рок-мото-тематика основная, но мы строго ее не придерживаемся».
Всего в программе выступят десять музыкальных коллективов: легенда 90-х и 2000-х певица Линда, группы – «Мамульки Бенд», «Монгол Шуудан», «Мертвые Осы», DreamVeil, The Vazeline, Factoreal, Aella, СуррогатZ и «Комильфо».
Несмотря на экспериментальные решения фестиваля организатор позиционирует его как активный и семейный.
Информационным партнером фестиваля выступают Псковская Лента Новостей и «ПЛН FM» (102.6 FM).