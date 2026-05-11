Линда, «Монгол Шуудан» и рев моторов: организаторы раскрыли подробности байк-рок-фестиваля «Дача Пати Псков»

Этим летом, с 17 по 19 мая, под Псковом уже в седьмой раз пройдет байк-рок-фестиваль «Дача Пати». О том, какие артисты выступят на сцене и в какой обстановке пройдет мероприятие, рассказал организатор музыкального мотофестиваля «Дача Пати Псков» Андрей Филиппенко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В этом году действие будет происходить в парке отеля «Раздолье». Свой выбор организатор объяснил тем, что локация позволяет насладиться концертом вне города, но при этом позволить вернуться в Псков благодаря автобусной остановке поблизости.

«Это и город, и нет одновременно. Там особо никому не помешаешь эффектами и музыкой. Территория при этом обустроена – медицина, охрана, коммуникации, уборка везде идет. Это загородная территория, но здесь доступны такси и автобусы. Удобное место, о котором люди уже знают. Третий раз мы уже на этой площадке», — пояснил Андрей Филиппенко.

Отвечая на вопрос ведущего о том, какая будет музыкальная часть фестиваля, организатор подчеркнул, что несмотря на байкерскую тематику плейлист довольно универсален: «Байк-рок-мото-тематика основная, но мы строго ее не придерживаемся».

Всего в программе выступят десять музыкальных коллективов: легенда 90-х и 2000-х певица Линда, группы – «Мамульки Бенд», «Монгол Шуудан», «Мертвые Осы», DreamVeil, The Vazeline, Factoreal, Aella, СуррогатZ и «Комильфо».

Несмотря на экспериментальные решения фестиваля организатор позиционирует его как активный и семейный.

«Цель фестиваля – не просто, чтобы люди приехали, уселись перед сценой и провели время, сидя на корточках. Здесь абсолютно любой желающий, кто хочет увидеть и пощупать мотоциклы, пообщаться с бородатыми дядьками, ощутить на себе эту атмосферу байкерства, может прийти. К тому же, современный байкер – это очень коммуникативный, добрый и веселый человек. И я призываю прийти, чтобы убедиться в том, что стереотип о пистолетах в карманах – это абсолютно устаревшее бытующее мнение», — резюмировал Андрей Филиппенко.

