Интерактивные площадки для детей будут работать на Ночи музеев в Пскове

Псковский музей-заповедник приготовил для самых юных гостей Ночи музеев новые интерактивные площадки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея. 

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Будет работать творческая площадка «По одёжке встречают». «Красочный костюм, разнообразный диковинный орнамент, аксессуары и украшения – станьте средневековым стилистом и разработайте свой вариант народного костюмы», - проанонсировали в музее.

Творческая площадка «Путешествие по губернскому Пскову» - это настольная игра-поиск, которая сопровождается рассказом о жизни губернского Пскова. Гости смогут взглянуть на знакомые улицы города, совершив путешествие в прошлое.

Игра-поиск «Крестьянский детектив: по следам ухвата и самовара» позволит совершить увлекательное путешествие в мир русского дома: разгадать «запечные» тайны, прикоснуться к секретам традиционных ремёсел, найти ответы на все загадки.

Также будет доступна интерактивная площадка «Кушать подано». «Почувствуйте себя в роли средневекового кулинара: соберите мозаику старинного рецепта, отгадайте пропущенные ингредиенты, подберите посуду к блюду и оформите страницу поваренной книги в технике аппликации, используя перья и чернила», - рассказали о ней в музее. 

Мероприятие пройдет 16 мая с 17:00 до 20:30 в музейном комплексе «Палаты у Сокольей башни (Комсомольский пер., 7).

Дополнительная информация: +7(8112)33-13-90 (доб.1). 

