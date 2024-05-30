Сцена / Концерты

Концерты в зале псковской филармонии за сезон посетили более 25 700 зрителей

В течение 81-го филармонического сезона концерты в зале посетили 25 700 человек. Об этом в рамках пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Закончился 81-й филармонический сезон. Было много мероприятий, был, мне кажется, хороший, успешный "Фестиваль русской музыки", который у нас в марте проходил. Он традиционный, ежегодный. Мы не считаем коммерческие концерты. За прошлый сезон в зале нас посетили 25 700 человек, даже чуть больше. Это очень хороший показатель, который растет из года в год», - сказал Александр Боярков.

Он добавил, что летние концерты также посетило много псковичей и гостей региона.

«На летние концерты к нам пришли более 11,5 тысячи зрителей. Тоже прекрасный показатель. Это, в частности, «Музыка на воде», фестиваль «На страже мира», который проводился в Великих Луках», - добавил Александр Боярков.

Напомним, в большом концертном зале Псковской областной филармонии 27 сентября откроется 82-й филармонический сезон. Состоится концерт в рамках VIII Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова, приуроченного к знаменательной дате — 185-летию великого русского композитора Петра Чайковского.