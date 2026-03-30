Некоторые категории граждан смогут бесплатно посетить музей-заповедник «Изборск» в первую среду месяца

Некоторые категории граждан смогут бесплатно посетить Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск» 1 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

«Друзья, напоминаем, что первая среда месяца – отличный повод провести день в музее-заповеднике "Изборск". В этот день отдельные категории граждан могут бесплатно посетить музейные объекты. Приглашаем вас на выставку "Ковёр историй" в Выставочном зале! Не упустите возможность прогуляться по Изборской крепости и посетить музейные экспозиции с нашими весенними выставками», - сообщили в музее.

На бесплатное посещение музея в первую среду месяца имеют право воспитанники Суворовских военных училищ и Нахимовских военно-морских училищ, лица, не достигшие 18 лет, граждане, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, пенсионеры и многодетные семьи.

Кроме того, бесплатно прийти в музей смогут граждане, сопровождающие инвалида, неспособного самостоятельно передвигаться, сотрудники всех музеев системы министерства культуры РФ и сотрудники международной организации музеев (ИКОМ).

Также бесплатно посетить музей в любой день могут Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также приравненные к ним категории граждан, и инвалиды I и II групп, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву.

Для прохода в музей посетитель должен иметь при себе документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории.