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Акция #СпасибоМедикам стартует в Псковской области

В целях поддержки врачей и медицинских работников, ежедневно спасающих жизни пациентов коронавирусных стационаров, на территории Псковской области стартует благотворительная акция #СпасибоМедикам. Об этм Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Основная цель акции – сбор средств в поддержку медицинских работников региона, перенесших COVID-19.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, становится важным и необходимым выразить бесконечную благодарность медикам, которые буквально живут на работе без обеда и выходных и продолжают бороться за жизнь и здоровье каждого заболевшего. Приглашаем всех неравнодушных людей принять участие в благотворительной акции, сказать: «Спасибо!» и оказать возможное финансовое содействие, которое станет достойной и неоценимой поддержкой врачей и медицинских работников Псковской области», - отметили в ТКД.

Также в рамках этой акции 21 июня, в воскресенье, в 16.00 и 20.00 в День медицинского работника состоятся два благотворительных концерта под открытым небом «Спасибо медикам!» Концерты пройдут на базе отдыха «Скай Ранчо» в двух километрах от Изборска.

На парковочной площадке с организованными въездами и выездами будет установлен экран и сцена, на которой в течении нескольких часов будут выступать музыканты города Пскова, группы: «Красивая», Квартет Аркадия Галковского, «Drum&jazz», «Radio band», «Капитан Смоллетт», «Постоянные».

Зрители смогут посмотреть благотворительные концерты «СпасибоМедикам», не выходя из своих машин. Стоимость машиноместа – 1000 рублей. Билеты можно приобрести онлайн в системе «Орбилет».

Трансляция концертов будет вестись в прямом эфире в социальных сетях «ВКонтакте» и «Ютуб».

Как пожертвовать:

Для юридических лиц

Перечисление на счет ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция» с пометкой «Пожертвование Спасибо Медикам»

Реквизиты для перечисления:

Р/счет №40603810551004000010 в

Псковское Отделение №8630 ПАО Сбербанк г. Псков

к/счет 30101810300000000602

БИК 045805602

ИНН 6027162680

Для физических лиц

Оплата через Сбербанк:

Перечисление через банкомат:

— Вставьте или приложите карту к считывателю банкомата

— Выберите раздел «Платежи и переводы», далее – «Поиск услуг и организаций»

— Внесите в строку поиска номер ИНН 6027162680 и выберите организацию ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция» с пометкой «Добровольные взносы»

— Укажите ФИО, назначение платежа — «Пожертвование Спасибо Медикам» и сумму пожертвования, далее – «Оплатить».

Платежи с помощью мобильного приложения:

— Выберите вкладку «Платеж или перевод», далее – «Платеж по реквизитам»

— Заполните необходимые реквизиты, далее – «Оплатить»

— Внесите в строку назначение платежа — «Пожертвование Спасибо Медикам», заполните строку «Сумма», далее – «Оплатить», далее – «Подтвердить».

Платежи с помощью QR-кода через мобильное приложение:

— Перейдите в раздел «Платежи», нажав на соответствующую кнопку в нижней части экрана

— Выберите «Оплата по QR или штрих коду»

— Направьте камеру на QR-код, расположенный на сайте https://tkd-pskov.ru/

— Введите сумму, далее – «Продолжить», далее – «Оплатить».

2. Оплата по короткому sms-номеру (только для абонентов «Мегафон»):

— Отправьте sms на номер 7522 со словом МЕДИКИ 200, где 200 может быть любой суммой от 10 рублей.