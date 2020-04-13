Акция #СпасибоМедикам стартует в Псковской области

В целях поддержки врачей и медицинских работников, ежедневно спасающих жизни пациентов коронавирусных стационаров, на территории Псковской области стартует благотворительная акция #СпасибоМедикам. Об этм Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.
Основная цель акции – сбор средств в поддержку медицинских работников региона, перенесших COVID-19.
«Учитывая сложившуюся ситуацию, становится важным и необходимым выразить бесконечную благодарность медикам, которые буквально живут на работе без обеда и выходных и продолжают бороться за жизнь и здоровье каждого заболевшего. Приглашаем всех неравнодушных людей принять участие в благотворительной акции, сказать: «Спасибо!» и оказать возможное финансовое содействие, которое станет достойной и неоценимой поддержкой врачей и медицинских работников Псковской области», - отметили в ТКД.
Также в рамках этой акции 21 июня, в воскресенье, в 16.00 и 20.00 в День медицинского работника состоятся два благотворительных концерта под открытым небом «Спасибо медикам!» Концерты пройдут на базе отдыха «Скай Ранчо» в двух километрах от Изборска.
На парковочной площадке с организованными въездами и выездами будет установлен экран и сцена, на которой в течении нескольких часов будут выступать музыканты города Пскова, группы: «Красивая», Квартет Аркадия Галковского, «Drum&jazz», «Radio band», «Капитан Смоллетт», «Постоянные».
Зрители смогут посмотреть благотворительные концерты «СпасибоМедикам», не выходя из своих машин. Стоимость машиноместа – 1000 рублей. Билеты можно приобрести онлайн в системе «Орбилет».
Трансляция концертов будет вестись в прямом эфире в социальных сетях «ВКонтакте» и «Ютуб».
Как пожертвовать:
Для юридических лиц
Перечисление на счет ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция» с пометкой «Пожертвование Спасибо Медикам»
Реквизиты для перечисления:
Р/счет №40603810551004000010 в
Псковское Отделение №8630 ПАО Сбербанк г. Псков
к/счет 30101810300000000602
БИК 045805602
ИНН 6027162680
Для физических лиц
Оплата через Сбербанк:
Перечисление через банкомат:
— Вставьте или приложите карту к считывателю банкомата
— Выберите раздел «Платежи и переводы», далее – «Поиск услуг и организаций»
— Внесите в строку поиска номер ИНН 6027162680 и выберите организацию ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция» с пометкой «Добровольные взносы»
— Укажите ФИО, назначение платежа — «Пожертвование Спасибо Медикам» и сумму пожертвования, далее – «Оплатить».
Платежи с помощью мобильного приложения:
— Выберите вкладку «Платеж или перевод», далее – «Платеж по реквизитам»
— Заполните необходимые реквизиты, далее – «Оплатить»
— Внесите в строку назначение платежа — «Пожертвование Спасибо Медикам», заполните строку «Сумма», далее – «Оплатить», далее – «Подтвердить».
Платежи с помощью QR-кода через мобильное приложение:
— Перейдите в раздел «Платежи», нажав на соответствующую кнопку в нижней части экрана
— Выберите «Оплата по QR или штрих коду»
— Направьте камеру на QR-код, расположенный на сайте https://tkd-pskov.ru/
— Введите сумму, далее – «Продолжить», далее – «Оплатить».
2. Оплата по короткому sms-номеру (только для абонентов «Мегафон»):
— Отправьте sms на номер 7522 со словом МЕДИКИ 200, где 200 может быть любой суммой от 10 рублей.