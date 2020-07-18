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Более миллиона рублей перечислили псковичи в рамках акции #спасибомедикам

08.09.2020 19:28|ПсковКомментариев: 0

Более 1 миллиона рублей было перечислено псковичами в рамках акции #спасибомедикам. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом стало известно сегодня в рамках мероприятия, завершающего благотворительную акцию. Гостям, в числе которых были псковские врачи COVID-центра, представили спектакль Псковского театра драмы «Отелло».

Как сообщил Дмитрий Волхонов перед началом постановки, все средства, собранные в рамках акции, будут направлены и переданы средства в фонд равноапостольной княгини Ольги для приобретения путевок для медиков, принимающих участие в борьбе с коронавирусом.

Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Надежда Рогозина приветствовала гостей спектакля и зачитала адрес от первого заместителя губернатора Веры Емельяновой, в котором она выразила благодарность Псковским медикам за самоотверженный труд. «Спасибо за то, что забыв про свои личные интересы, вы выполняете свой профессиональный долг, - отмечается в адресе. - Позитивная и добрая инициатива показала, что псковичи готовы поддержать медиков». Вера Емельянова выразила благодарность всем причастны к организации концертов и спектакля и пожелала здоровья всем, кто продолжает находиться на посту.

Надежда Рогозина присоединилась к благодарности в адрес медиков и подчеркнула, что в комитете по здравоохранению ценят труд каждой организации и каждого работника. «Это действительно было как на войне», - отметила она.

Теги: #спасибомедикам
Источник: Псковская Лента Новостей
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