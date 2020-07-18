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Более 1000 человек и 20 псковских компаний присоединились к акции #СпасибоМедикам

Более 1000 человек и 20 псковских компаний присоединились к благотворительной акции #СпасибоМедикам, организованной Театрально-концертной дирекцией Псковской области и призванной выразить благодарность медикам, боровшимся с коронавирусом. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом стало известно сегодня в рамках мероприятия, завершающего благотворительную акцию.

Гостям, в числе которых были псковские врачи COVID-центра, представили спектакль Псковского театра драмы «Отелло».

Как сообщил директор Центра лечебной педагогики Андрей Царев, в рамках акции участниками было собрано более миллиона (если быть точнее, 1002236.99) рублей. Он напомнил, что здоровье человека - самое ценное, что есть. «Подчас мы без должной ответственности относимся к своему здоровью, - заметил он. - Надеюсь, COVID научил нас быть более ответственными и научил ценить труд медиков. Спасибо, что вы помогаете людям жить. Все средства мы используем в соответствии с целевым назначением».

Напомним, все средства, собранные в рамках акции, будут переданы в фонд равноапостольной княгини Ольги для приобретения путевок для медиков, принимающих участие в борьбе с коронавирусом.