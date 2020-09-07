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Культура

Спектакль «Отелло» завершит благотворительную акцию «Спасибо Медикам» в Пскове

08.09.2020 11:54|ПсковКомментариев: 0

Спектакль «Отелло» покажут в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина в рамках благотворительной акции «Спасибо медикам» 8 сентября в 19:00. На спектакль пригласили сотрудников псковского COVID-центра, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Этот спектакль - первая постановка знаменитой шекспировской трагедии в переводе Осии Сороки, - отметили в пресс-службе. - Режиссер спектакля - Даниил Безносов, главный режиссер Краснодарского Молодежного театра».

Перед показом состоится торжественная церемония передачи собранных за время проведения акции «Спасибо Медикам» средств в Фонд «Святой равноапостольной княгини Ольги». На эти деньги приобретут путевки для отдыха и реабилитации псковских медиков, пострадавших от COVID-19.

Реализация благотворительного проекта #СпасибоМедикам Псковской области, организованного Театрально-концертной дирекцией совместно с администрацией региона, проходила в Псковской области с 11 июня. За это время состоялись два концерта – первый 18 июля на базе отдыха «Скай Ранчо» с участием известных псковских музыкантов, а второй - 29 августа в БКЗ филармонии с участием петербургской группы «Евгения Зима Band» и джазового дуэта Аркадия Галковского и Екатерины Андреевой.

 

Параллельно с этим на сайте Театрально-концертной дирекции проходил сбор средств в поддержку медиков. Окончательную сумму, собранную в рамках акции «Спасибо Медикам», озвучат сегодня перед показом спектакля «Отелло» в Псковском театре драмы.

Теги: #спектакль #ТКД #спасибомедикам
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Акция #СпасибоМедикам в Псковской области Спектакль «Отелло» завершит благотворительную акцию «Спасибо Медикам» в Пскове Врачей псковского COVID-центра пригласили на спектакль в рамках акции #СпасибоМедикам Организаторы акции #СпасибоМедикам: Движемся к миллиону Второй благотворительный концерт «Спасибо Медикам» проходит в Пскове Евгения Зима: Мы лечим музыкой души, а медики - наши тела «Отелло» покажут псковским медработникам 8 сентября Концерт «Спасибо Медикам» из-за погоды переносится из Псковского кремля в зал БКЗ Евгения Зима с новой программой примет участие в концерте «Спасибо Медикам» в Пскове Второй концерт «Спасибо медикам» пройдет в Псковском кремле 29 августа 600 тысяч рублей собрали в ходе благотворительного концерта «Спасибо медикам!». ФОТО DJ Costya Bic: Отсутствие в Пскове ночной жизни из-за коронавируса - непереносимо Розыгрыш призов для онлайн-зрителей пройдет во время концерта «Спасибо Медикам» Несколько сот тысяч рублей уже собрано в рамках акции #СпасибоМедикам На концерт в рамках акции #СпасибоМедикам распродано более половины билетов Группа «Постоянные»: Записать в Пскове альбом стоит 10-20 тысяч рублей Певица Джана (Radio Band): Пандемия на личную жизнь участников коллектива повлияла положительно Анна Казимир: Ради нашего участия в концерте #СпасибоМедикам частный заказчик согласился перенести свой праздник Благотворительный концерт «Спасибо медикам!» будут транслировать онлайн Звук на концерте «Спасибо медикам!» будет транслироваться через радиоприемники в автомобилях Место для парковки на концерте «Спасибо медикам» будет зависеть от размера автомобиля На автомобили многодетных семей до 200 лошадиных сил предложено распространить налоговые льготы Концерт на автомобилях «Спасибо медикам!» продлится 2,5 часа Благотворительный концерт «Спасибо медикам!» пройдет 18 июля в формате кинопаркинга Аркадий Галковский пригласил псковичей на благотворительный концерт «Спасибо медикам!» Акция #СпасибоМедикам продолжается в Псковской области В поздравлении с днем медработника Театрально-концертная дирекция напомнила псковичам об акции #СпасибоМедикам Благотворительный концерт «Спасибо Медикам!» переносится на 18 июля Билет в БКЗ Псковской филармонии разыграют в рамках акции #СпасибоМедикам Собранные в рамках акции #СпасибоМедикам средства пойдут на реабилитацию переболевших COVID-19 врачей Об акции #СпасибоМедикам в Псковской области расскажут ее организаторы в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове Акция #СпасибоМедикам стартует в Псковской области
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