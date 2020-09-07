Культура

Спектакль «Отелло» завершит благотворительную акцию «Спасибо Медикам» в Пскове

Спектакль «Отелло» покажут в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина в рамках благотворительной акции «Спасибо медикам» 8 сентября в 19:00. На спектакль пригласили сотрудников псковского COVID-центра, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Этот спектакль - первая постановка знаменитой шекспировской трагедии в переводе Осии Сороки, - отметили в пресс-службе. - Режиссер спектакля - Даниил Безносов, главный режиссер Краснодарского Молодежного театра».

Перед показом состоится торжественная церемония передачи собранных за время проведения акции «Спасибо Медикам» средств в Фонд «Святой равноапостольной княгини Ольги». На эти деньги приобретут путевки для отдыха и реабилитации псковских медиков, пострадавших от COVID-19.

Реализация благотворительного проекта #СпасибоМедикам Псковской области, организованного Театрально-концертной дирекцией совместно с администрацией региона, проходила в Псковской области с 11 июня. За это время состоялись два концерта – первый 18 июля на базе отдыха «Скай Ранчо» с участием известных псковских музыкантов, а второй - 29 августа в БКЗ филармонии с участием петербургской группы «Евгения Зима Band» и джазового дуэта Аркадия Галковского и Екатерины Андреевой.

Параллельно с этим на сайте Театрально-концертной дирекции проходил сбор средств в поддержку медиков. Окончательную сумму, собранную в рамках акции «Спасибо Медикам», озвучат сегодня перед показом спектакля «Отелло» в Псковском театре драмы.