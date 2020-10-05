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Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Татьяной Ааб и Александром Заболотным

Прелагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гости студии - директор Псковского театра кукол Татьяна Ааб и художественный руководитель театра Александр Заболотный.

Ведущий Александр Донецкий поговорит с ними о жизни театра кукол, о новом театральном сезоне и его премьерах, а также о перспективах переезда в новое здание.

Свои вопросы гостям студии можно задать по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена