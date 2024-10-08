Сцена / Новости

Артисты Псковского театра драмы снялись в сериале Дмитрия Месхиева «Царь ночи»

Артисты Псковского театра драмы снялись в сериале режиссер, худрук Псковского театра драмы Дмитрия Месхиева «Царь ночи», сообщили Псковской Ленте Новостей в театре.

Фотографии: PREMIER, фестиваль «Новый сезон»

Максим Митяшин, Алексей Ухов, Александра Кашина исполнили ведущие роли в сериале наряду с Елизаветой Боярской, Владимиром Вдовиченковым, Александром Галибиным, Алексеем Ярмущиком, Алисой Рейфер.

Также можно увидеть на экране и Георгия Болонева, Дениса Кугая, Андрея Кузина, Максима Плеханова, Катю Руч, Камиля Хардина, Ксению Чехову, Дарью Чураеву.

Художник-консультант сериала — главный художник Псковского театра драмы Александр Стройло.

Санкт-Петербург, начало XX века. Брат и сестра, разлученные после смерти отца, ищут путь друг к другу и оказываются в центре опасного заговора против Николая II.

В сериале снимались больше десяти актеров труппы Псковского театра.