Сцена / Обзоры

Книга жалоб без предложений

Фаина Раневская на сцене Псковского театра кукол. Такой подарок приготовили псковичам артисты Архангельского театра кукол в рамках проекта «Большие гастроли», привезя с собой и саму артистку в миниатюре, и крошечную сцену для нее, и всех ее знакомых (даже почти настоящего Брежнева).

Какое впечатление оставил у зрителей взрослый спектакль на недетскую тему и почему архангельские артисты решили рассказать о непростой судьбе Фаины Раневской, узнавал корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Стоя у массивной двери кукольного театра, я пыталась вспомнить, когда была здесь в последний раз. Кажется, в старшей группе детского сада, когда давали «Муху-Цокотуху». Но сегодня всё совсем иначе. У входа толпятся школьники «за 16» (все верно, ведь и возрастной ценз спектакля — 16+) и совсем взрослые люди. Сегодня здесь будет звучать голос одной из самых великих и противоречивых актрис XX столетия — Фаины Раневской.

До начала спектакля «Любовь в почтовом ящике» еще 10 минут, и зал начинает наполняться зрителями. Две трети из них — школьники, купившие билеты по «Пушкинской карте».

«Интересно, знают ли они вообще, кто такая Раневская? На такие спектакли надо подготовленными ходить!» - заметила в разговоре с компаньонкой дама элегантного возраста.

Звенит звонок - псковский театральный колокольчик приглашает артистов на сцену. Пара молодых людей начинает подниматься, цитируя известные своей прямотой и хлесткостью высказывания актрисы.

«Если женщина идет с гордо поднятой головой – у нее есть любовник! Если женщина идет с опущенной головой – у неё есть любовник! Если женщина держит голову прямо – у нее есть любовник! И вообще, если у женщины есть голова, то у нее есть любовник!».

«Почему все дуры такие женщины?!»

«Если женщина говорит мужчине, что он самый умный, значит, она понимает, что второго такого дурака она не найдет!»

Школьники сразу начинают восхищенно перешептываться. Понятно, что спектакль будет интересным, с огоньком.

И вот, на сцене появляется еще одна сцена. А на ней — кукольная Фаина Раневская. Будто и не уходила. Артистка начинает писать свою биографию. Собственно, вся история ее восхождения на Олимп славы и знакомства с великими (и не очень) современниками ляжет в основу спектакля.

Вопреки заявлениям самой Фаины Раневской, что составить ее жизнеописание не получится («Это будет книга жалоб. Без предложений»), постановка плавно рассказывает нам о витках судьбы актрисы. От раннего детства, когда она грезила медалью за спасение утопающего и до последних лет, служения в театре с Анатолием Эфросом.

Возвращаясь к названию, задумываешься — так была ли любовь в жизни Раневской? Кого или что из этого вихря событий и людей она любила по-настоящему, хоть и со свойственной ей колкостью? Ответ ясен: театр, свою работу, действительно талантливых режиссеров и свою подругу-наставницу Павлу Вульф.

Все они — режиссеры, актеры, политики кружатся около маленькой сцены, на которой играет, вспоминает, рассказывает, облачается во все новые шарфики и шали кукольная Раневская. Портрет Станиславского кричит: «Не верю!», а после — плачет. Портрет Брежнева оставляет свои знаменитые поцелуи. Портрет Завадского скандалит с актрисой. Как в настоящей жизни. Целой жизни длиной в час.

«Я так привыкла жить, что совершенно не представляю, что делать после смерти», - звучат заключительные цитаты.

«Я заметила, что если не кушать хлеб, сахар, жирное мясо, не пить пиво с рыбкой – морда становится меньше. Но грустнее».

Женская половина зала одобрительно кивает и особенно громко аплодирует.

«У меня закралось подозрение, что нынешние актеры во фразе "души прекрасные порывы" полагают, что "души" – это глагол», - назидательно наставляет молодых коллег и слушателей кукольная Раневская, оставляя поле для размышления после спектакля.

Зрители от души благодарят архангелогородских артистов за творческий подарок, а дама элегантного возраста замечает в разговоре с компаньонкой: «Даже если молодежь ничего не знала о Фаине Раневской раньше, то теперь-то они точно узнали и поняли!». В общем, получено однозначное одобрение.

После показа режиссер-постановщик спектакля, а заодно – исполнительница главной роли, Заслуженная артистка России Нина Туманова согласилась побеседовать с корреспондентом Псковской Ленты Новостей и раскрыть закулисье «Любви в почтовом ящике».

– Почему вы решили поставить спектакль о Фаине Раневской?

– Мне уже 61 год. У каждого артиста наступает возраст, когда уже есть, что сказать. И этот спектакль родился именно потому, что мне захотелось говорить (как бы громко это не звучало) о великом искусстве. О трепете, с которым артисты старой школы всегда относились к подготовке спектакля.

Среди современной молодежи есть хорошие артисты… Но этого трепета, важных постулатов, особого отношения к работе многим не хватает. Сегодня представления о работе над ролью и о служении театру отступили на второй план. Поэтому мне захотелось об этом говорить. И когда я говорю (даже вне сцены), у меня стоит ком в горле — настолько болит душа.

Для меня Фаина Раневская – эталон отношения к профессии.

Знаете, когда у нее был юбилей, 80 лет, ее спросили, чего ей не хватает в театре. И она ответила: «Я бы хотела репетировать с великими артистами и учиться у них». Учиться, представляете? В 80 лет! Актриса, которую на руках носят, и которая добилась определенного признания. Вот это отношение к театру и к своей профессии!

И последние фразы спектакля, которые касаются фразы «души прекрасные порывы», обращены именно к молодежи. Многим стоило бы научиться говорить, слушать и слышать.

– Судьба Фаины Раневской имеет острые углы и богата неоднозначными фактами. Как вы считаете, стоит ли зрителей погружать в эти аспекты ее жизни?

– Я считаю, что это ненужно. Не надо, чтобы люди всё знали о великих людях. У кумиров должны быть свои тайны. Они – небожители. И это отношение, ощущение, что перед тобой небожитель, должно оставаться.

Я против того, чтобы актеры о себе это рассказывали и против того, чтобы это выковыривали журналисты. У каждого из нас есть, чего копнуть… Но пусть великое искусство останется таковым.

– Почему спектакль поставили именно в кукольном театре, непривычном для взрослого зрителя?

– Куклы – это большие возможности метаморфоз. Вот чемодан – он же и театр, и квартира, и весь антураж. Театр кукол – это великое искусство, которое в себя включает все. Это и куклы, и балет, и поэзия, и предметы, и пластика, и костюмы, и маски, и всё. Кто еще, если не театр кукол сыграет это? Чтобы было по-настоящему? Вот кино сняли... Скучно!

В кукольном театре всё очень подвижное, местами гротескное. Например, нужно картинно упасть в обморок. В стиле Раневской. Актеру сделать это будет очень сложно, а легкий и подвижный портрет сделает это так, как нужно.

Кроме того, у спектакля очень сложная форма. Это спектакль-журналистское расследование, в нем важно не потерять литературную основу и факты. Портреты артистов, политиков и других знакомых Раневской как раз позволяют сохранить эту документальность.

К сожалению, большинство людей знают о Фаине Раневской только ее хлесткие, хоть и порой «невкусные», немного грубоватые цитаты. Но ведь она столько раз сталкивалась с несправедливостью в работе и жизни, что эта едкость и колкость неудивительны.

Но мы же хотели показать, что Раневская — невероятно талантливая актриса, и у нее есть, чему учиться!

Что ни говори, гастроли театров из других регионов позволяют делать удивительные открытия. Порой удивляешься, как по-новому смотрят на мир в соседних областях, и какие новые имена открывают зрителям иногородние артисты.

«С Фаиной Раневской не хочется расставаться после спектакля! Пересматриваем дома ее фильмы!» - оставляют отзывы восторженные псковичи. А это значит, что великое театральное искусство, которому всю жизнь служила Раневская, живо до сих пор.

Виолетта Потёмкина