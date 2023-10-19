Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Обзоры 19.10.2023 14:520 Книга жалоб без предложений 19.10.2023 14:520 Книга жалоб без предложений 13.09.2023 12:510 Масочный режим: «Ревизор» из Карелии «инкогнито» побывал на Пушкинском театральном фестивале 11.09.2023 17:040 Сказка моей мечты: театр Елены Камбуровой представил псковичам пушкинское Зазеркалье 08.09.2023 11:290 С классической ноты: юбилейный Пушкинский театральный фестиваль открыл «Евгений Онегин» театра имени Ленсовета 05.09.2023 13:010 Фестиваль в двух действиях с антрактом
Сцена / Обзоры

Книга жалоб без предложений

19.10.2023 14:52|ПсковКомментариев: 0

Фаина Раневская на сцене Псковского театра кукол. Такой подарок приготовили псковичам артисты Архангельского театра кукол в рамках проекта «Большие гастроли», привезя с собой и саму артистку в миниатюре, и крошечную сцену для нее, и всех ее знакомых (даже почти настоящего Брежнева). 

Какое впечатление оставил у зрителей взрослый спектакль на недетскую тему и почему архангельские артисты решили рассказать о непростой судьбе Фаины Раневской, узнавал корреспондент Псковской Ленты Новостей.

 

Стоя у массивной двери кукольного театра, я пыталась вспомнить, когда была здесь в последний раз. Кажется, в старшей группе детского сада, когда давали «Муху-Цокотуху». Но сегодня всё совсем иначе. У входа толпятся школьники «за 16» (все верно, ведь и возрастной ценз спектакля — 16+) и совсем взрослые люди. Сегодня здесь будет звучать голос одной из самых великих и противоречивых актрис XX столетия — Фаины Раневской.

До начала спектакля «Любовь в почтовом ящике» еще 10 минут, и зал начинает наполняться зрителями. Две трети из них — школьники, купившие билеты по «Пушкинской карте». 

«Интересно, знают ли они вообще, кто такая Раневская? На такие спектакли надо подготовленными ходить!» - заметила в разговоре с компаньонкой дама элегантного возраста. 

Звенит звонок - псковский театральный колокольчик приглашает артистов на сцену. Пара молодых людей начинает подниматься, цитируя известные своей прямотой и хлесткостью высказывания актрисы.

«Если женщина идет с гордо поднятой головой – у нее есть любовник! Если женщина идет с опущенной головой – у неё есть любовник! Если женщина держит голову прямо – у нее есть любовник! И вообще, если у женщины есть голова, то у нее есть любовник!».

«Почему все дуры такие женщины?!»

«Если женщина говорит мужчине, что он самый умный, значит, она понимает, что второго такого дурака она не найдет!»

Школьники сразу начинают восхищенно перешептываться. Понятно, что спектакль будет интересным, с огоньком.

И вот, на сцене появляется еще одна сцена. А на ней — кукольная Фаина Раневская. Будто и не уходила. Артистка начинает писать свою биографию. Собственно, вся история ее восхождения на Олимп славы и знакомства с великими (и не очень) современниками ляжет в основу спектакля.

Вопреки заявлениям самой Фаины Раневской, что составить ее жизнеописание не получится («Это будет книга жалоб. Без предложений»), постановка плавно рассказывает нам о витках судьбы актрисы. От раннего детства, когда она грезила медалью за спасение утопающего и до последних лет, служения в театре с Анатолием Эфросом.

Возвращаясь к названию, задумываешься — так была ли любовь в жизни Раневской? Кого или что из этого вихря событий и людей она любила по-настоящему, хоть и со свойственной ей колкостью? Ответ ясен: театр, свою работу, действительно талантливых режиссеров и свою подругу-наставницу Павлу Вульф.

Все они — режиссеры, актеры, политики кружатся около маленькой сцены, на которой играет, вспоминает, рассказывает, облачается во все новые шарфики и шали кукольная Раневская. Портрет Станиславского кричит: «Не верю!», а после — плачет. Портрет Брежнева оставляет свои знаменитые поцелуи. Портрет Завадского скандалит с актрисой. Как в настоящей жизни. Целой жизни длиной в час.

«Я так привыкла жить, что совершенно не представляю, что делать после смерти», - звучат заключительные цитаты.

«Я заметила, что если не кушать хлеб, сахар, жирное мясо, не пить пиво с рыбкой – морда становится меньше. Но грустнее».

Женская половина зала одобрительно кивает и особенно громко аплодирует.

«У меня закралось подозрение, что нынешние актеры во фразе "души прекрасные порывы" полагают, что "души" – это глагол», - назидательно наставляет молодых коллег и слушателей кукольная Раневская, оставляя поле для размышления после спектакля. 
Зрители от души благодарят архангелогородских артистов за творческий подарок, а дама элегантного возраста замечает в разговоре с компаньонкой: «Даже если молодежь ничего не знала о Фаине Раневской раньше, то теперь-то они точно узнали и поняли!». В общем, получено однозначное одобрение.

После показа режиссер-постановщик спектакля, а заодно – исполнительница главной роли, Заслуженная артистка России Нина Туманова согласилась побеседовать с корреспондентом Псковской Ленты Новостей и раскрыть закулисье «Любви в почтовом ящике».

– Почему вы решили поставить спектакль о Фаине Раневской?

– Мне уже 61 год. У каждого артиста наступает возраст, когда уже есть, что сказать. И этот спектакль родился именно потому, что мне захотелось говорить (как бы громко это не звучало) о великом искусстве. О трепете, с которым артисты старой школы всегда относились к подготовке спектакля.

Среди современной молодежи есть хорошие артисты… Но этого трепета, важных постулатов, особого отношения к работе многим не хватает. Сегодня представления о работе над ролью и о служении театру отступили на второй план. Поэтому мне захотелось об этом говорить. И когда я говорю (даже вне сцены), у меня стоит ком в горле — настолько болит душа.

Для меня Фаина Раневская – эталон отношения к профессии. 

Знаете, когда у нее был юбилей, 80 лет, ее спросили, чего ей не хватает в театре. И она ответила: «Я бы хотела репетировать с великими артистами и учиться у них». Учиться, представляете? В 80 лет! Актриса, которую на руках носят, и которая добилась определенного признания. Вот это отношение к театру и к своей профессии!

И последние фразы спектакля, которые касаются фразы «души прекрасные порывы», обращены именно к молодежи. Многим стоило бы научиться говорить, слушать и слышать.

– Судьба Фаины Раневской имеет острые углы и богата неоднозначными фактами. Как вы считаете, стоит ли зрителей погружать в эти аспекты ее жизни?

– Я считаю, что это ненужно. Не надо, чтобы люди всё знали о великих людях. У кумиров должны быть свои тайны. Они – небожители. И это отношение, ощущение, что перед тобой небожитель, должно оставаться.

Я против того, чтобы актеры о себе это рассказывали и против того, чтобы это выковыривали журналисты. У каждого из нас есть, чего копнуть… Но пусть великое искусство останется таковым.

– Почему спектакль поставили именно в кукольном театре, непривычном для взрослого зрителя?

– Куклы – это большие возможности метаморфоз. Вот чемодан – он же и театр, и квартира, и весь антураж. Театр кукол – это великое искусство, которое в себя включает все. Это и куклы, и балет, и поэзия, и предметы, и пластика, и костюмы, и маски, и всё. Кто еще, если не театр кукол сыграет это? Чтобы было по-настоящему? Вот кино сняли... Скучно!

В кукольном театре всё очень подвижное, местами гротескное. Например, нужно картинно упасть в обморок. В стиле Раневской. Актеру сделать это будет очень сложно, а легкий и подвижный портрет сделает это так, как нужно.

Кроме того, у спектакля очень сложная форма. Это спектакль-журналистское расследование, в нем важно не потерять литературную основу и факты. Портреты артистов, политиков и других знакомых Раневской как раз позволяют сохранить эту документальность.

К сожалению, большинство людей знают о Фаине Раневской только ее хлесткие, хоть и порой «невкусные», немного грубоватые цитаты. Но ведь она столько раз сталкивалась с несправедливостью в работе и жизни, что эта едкость и колкость неудивительны. 
Но мы же хотели показать, что Раневская — невероятно талантливая актриса, и у нее есть, чему учиться!

Что ни говори, гастроли театров из других регионов позволяют делать удивительные открытия. Порой удивляешься, как по-новому смотрят на мир в соседних областях, и какие новые имена открывают зрителям иногородние артисты. 

«С Фаиной Раневской не хочется расставаться после спектакля! Пересматриваем дома ее фильмы!» - оставляют отзывы восторженные псковичи. А это значит, что великое театральное искусство, которому всю жизнь служила Раневская, живо до сих пор.

Виолетта Потёмкина

Теги: #псков #культура #кукольный театр
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
19.10.2023, 14:520 Книга жалоб без предложений 18.10.2023, 17:370 Гала-концерт проекта «Живое пушкинское слово» состоится в Печорах 17.10.2023, 15:340 «Беседка»: «Большие гастроли» Архангельского театра кукол в Пскове. ВИДЕО 17.10.2023, 12:420 Спектакли Архангельского театра кукол смогут посетить псковичи всех возрастов
17.10.2023, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Большие гастроли» Архангельского театра кукол в Пскове 16.10.2023, 17:350 Спектакль-концерт «Гимн любви» и антидетектив Бродского появятся в афише Псковского театра драмы в октябре 13.10.2023, 11:480 Архангельский театр кукол приедет в Псков на «Большие гастроли» 08.10.2023, 19:400 Псковские проекты получили награды окружного этапа премии Russian Event Awards
08.10.2023, 15:000 Спектакль «Лягушки» Псковского театра открыл Международный театральный фестиваль 07.10.2023, 13:580 Инклюзивная ярмарка в рамках фестиваля «Другое искусство» открылась под Псковом. ФОТО 06.10.2023, 17:440 Спектакль «Лягушки» откроет театральный фестиваль в Санкт-Петербурге 06.10.2023, 17:310 Спектакль-номинант «Золотой маски» покажут на фестивале «Другое искусство» в Пскове
06.10.2023, 16:570 «Подстрочник»: Об осеннем блюзе, акробатике и другом искусстве. ВИДЕО 06.10.2023, 15:180 Жестовое пение покажут зрителям спектакля Time of my life в Пскове 06.10.2023, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с актерами «У Театра» 06.10.2023, 09:300 Одной из площадок фестиваля «Другое искусство» в Пскове станет Fjord Plaza
05.10.2023, 17:210 Спектакль Time of my life покажут на открытии фестиваля «Другое искусство» в Пскове 05.10.2023, 11:250 Псковский театр драмы представил афишу на ноябрь 05.10.2023, 10:410 Безграничное искусство 03.10.2023, 18:260 Псковский спектакль «Говорит Москва» показали на фестивале Solo в столице
03.10.2023, 16:500 Спектакль «Богатые невесты» готовятся поставить в Великолукском драмтеатре 03.10.2023, 15:080 Опубликована программа фестиваля «Другое искусство» в Пскове 02.10.2023, 20:140 Инклюзивные спектакли ждут гостей фестиваля «Другое искусство» в Пскове 02.10.2023, 13:290 Премьера бэби-спектакля «Большое космическое путешествие» прошла в Пскове
29.09.2023, 18:210 3,5 тысячи зрителей посетили Пушкинский театральный фестиваль 29.09.2023, 16:270 «Беседка»: Режиссер Александра Ловянникова о «Большом космическом путешествии». ВИДЕО 29.09.2023, 15:290 Бэби-спектакль «Большое космическое путешествие» сможет повторить любой желающий - режиссер 29.09.2023, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Режиссер Александра Ловянникова о «Большом космическом путешествии»
29.09.2023, 11:381 Пироги по талонам 28.09.2023, 17:450 Спектакль Антона Федорова «Котлован» представила новосибирская труппа в Пскове 27.09.2023, 12:100 На лекцию о национальных театрах приглашают зрителей Пушкинского театрального фестиваля 26.09.2023, 17:550 В Псковском театре драмы состоялся гала-концерт конкурса «Живое пушкинское слово»
26.09.2023, 17:030 Второй день чтений памяти Валентина Курбатова начнут с литии на Орлецовском кладбище 26.09.2023, 16:370 «Беседка»: О таланте актера, веяниях театра и платоновском «Котловане». ВИДЕО 26.09.2023, 15:360 «Отдельный театр» построили в Пскове ради новосибирского спектакля «Котлован» 26.09.2023, 13:580 «Бесповоротно брутальный» спектакль с мультипликационной девочкой покажут в Пскове новосибирцы
26.09.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о таланте актера, веяниях театра и платоновском «Котловане» 25.09.2023, 16:170 Премьеру спектакля для детей про космос готовятся дать в псковском театре 22.09.2023, 11:400 Спектакль-концерт «Вертинский» представят в Пскове 28 сентября 21.09.2023, 15:360 «Котлован» от режиссера псковского «Морфия» Антона Федорова покажут на Пушкинском фестивале
20.09.2023, 18:000 Названы площадки выставки «Российский Север-XIII» в Пскове 20.09.2023, 17:501 Ученики школы граффити нанесли первые работы на стену дома в Пскове 19.09.2023, 12:380 Спектакль псковского драмтеатра «Смерть Тарелкина» появился в Сети 18.09.2023, 16:471 ПЛН-ТВ: Второй фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» в Пскове
18.09.2023, 15:080 Гала-концерт «Живое пушкинское слово» состоится в Пскове 24 сентября 18.09.2023, 14:580 «Беседка»: Татьяна Ааб о новом сезоне в Псковском театре кукол. ВИДЕО 18.09.2023, 13:230 Псковский театр кукол осенью покажет спектакли в районах 18.09.2023, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Татьяной Ааб о новом сезоне в театре кукол
18.09.2023, 08:090 Фестиваль «Михайловский бастион» завершился в Пскове исполнением марша «Прощание славянки» 17.09.2023, 19:160 Фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» проходит в Пскове. ВИДЕО 17.09.2023, 13:400 Фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» пройдет на псковском стадионе «Машиностроитель» 16.09.2023, 19:300 Концерт «Сферы звука» проходит в Варлаамовской башне Пскова. ФОТО
15.09.2023, 09:000 Фестиваль «Михайловский бастион» стартует в Псковской области 15 сентября 13.09.2023, 16:520 «Ревизора» Игоря Казакова представил Театр кукол Карелии на Пушкинском фестивале 13.09.2023, 12:510 Масочный режим: «Ревизор» из Карелии «инкогнито» побывал на Пушкинском театральном фестивале 11.09.2023, 17:570 Театр руководством Елены Камбуровой показал в Пскове «Нянины сказки». ФОТО
11.09.2023, 17:040 Сказка моей мечты: театр Елены Камбуровой представил псковичам пушкинское Зазеркалье 11.09.2023, 12:230 Международный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» пройдет в Великих Луках 10.09.2023, 18:410 Оперный певец Виктор Коротич о горячей псковской публике и взаимодействии с оркестром 10.09.2023, 11:170 Оксана Федорова о любви к Пскову и искусству
10.09.2023, 09:520 Почти 5 тысяч зрителей увидели оперу «Борис Годунов» в Пскове 09.09.2023, 21:200 Артисты Мариинского театра показывают оперу «Борис Годунов» в Пскове. ФОТО 09.09.2023, 20:220 Тверской театр кукол представил «Сказку о рыбаке и рыбке» на псковской сцене 09.09.2023, 19:510 Видеофакт: Опера «Борис Годунов» в Пскове собрала аншлаг
09.09.2023, 18:580 Выставка главного художника Псковского театра драмы откроется 10 сентября 09.09.2023, 15:400 Оркестр Росгвардии сыграл на концерте Оксаны Фёдоровой в Пскове 08.09.2023, 19:551 Концерт «Мисс Вселенной» Оксаны Федоровой проходит в Пскове 08.09.2023, 17:070 «Подстрочник»: Дмитрий Месхиев о Пушкинском театральном фестивале, планах и провинциальном театре. ВИДЕО
08.09.2023, 16:100 Открытие ХХХ Пушкинского театрального фестиваля. ФОТОРЕПОРТАЖ 08.09.2023, 15:460 Дмитрий Месхиев: Великолукский театр начал делать интересные постановки 08.09.2023, 15:240 Спектакль по матной белорусской пьесе репетируют в псковском театре 08.09.2023, 15:010 Фестиваль по китайской драматургии организуют в Пскове в декабре
08.09.2023, 14:250 Дмитрий Месхиев: До 40% зрителей Псковского драмтеатра — туристы 08.09.2023, 13:540 Спектакль по романсам готовятся сыграть в буфете Псковского драмтеатра 08.09.2023, 13:350 Дмитрий Месхиев назвал своих фаворитов ХХХ Пушкинского театрального фестиваля 08.09.2023, 13:150 Дмитрий Месхиев: Вся театральная «движуха» сейчас в провинции
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru