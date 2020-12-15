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Финал проекта «Модное преображение» прошел в особняке Лавриновского

Театрально-концертная дирекция выступила одним из партнеров проекта «Модное преображение», в котором участвовали около 20 специалистов индустрии моды города Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе дирекции, финальная часть для героини проекта прошла в здании особняка Лавриновского (улица Детская, 2).

Фото здесь и далее: Татьяна Родина

Героиня проекта – Александра Федорова – мама двух дочерей. «На протяжении месяца партнеры проекта приближали Александру не только к внешнему преображению, но и к внутренней трансформации», - отметили в пресс-службе.

«В светлых просторных залах Особняка Лавриновского состоялся финальный выход героини, которая прошла долгий и интересный путь к своему преображению. Здесь, у шестиметровой рождественской красавицы-ели, в волшебной атмосфере праздника, Александру встретила с букетом роскошных цветов ее семья», - рассказали в дирекции.