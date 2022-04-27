Сцена / Спектакли

Куда пойти на майские: праздничная афиша Псковского театра драмы

На первомайские выходные с субботы по вторник Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина подготовил насыщенную афишу, учитывая разные предпочтения своих зрителей. Театр надеется порадовать псковичей и гостей города остроумными комедиями, инсценировками Пушкина и Флобера, музыкальными и детскими спектаклями.

Взрослая афиша на выходные

30 апреля. «Пиковая дама»

«Пиковая дама» – драматическая мистификация по повести Пушкина, рассказывающая не столько о секрете трех карт, сколько о человеческой природе: об азарте, переходящем в безумие, о тяге к наживе, вероломстве. Режиссер Юрий Печенежский. В главной роли – Александр Овчаренко.

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30 апреля и 3 мая. «Случайный вальс»

«Случайный вальс» – 16 песен о войне, любви и жизни. В музыкальной программе спектакля – военные песни разных эпох, но не бравурные марши, а песни, о которых принято говорить, что они «берут за душу». Режиссер Дмитрий Месхиев. Солисты – актеры театра Ксения Чехова, Георгий Болонев и Максим Плеханов.

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1 мая. «Пленные духи» (комедия)

Андрей Белый в красном клетчатом костюме как снег на голову сваливается на семейство Блоков и вызывает настоящую бурю. Поэт берется выяснить у коллеги по цеху: есть ли у Прекрасной Дамы, воспеваемой им в стихах, прототип? Комически-детективная история приводит двух поэтов в дом великого химика Менделеева. Режиссер Айрат Абушахманов. В главных ролях Максим Плеханов и Александр Овчаренко, при участии народного артиста РФ Владимира Свекольникова.

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2 мая. «Постой, паровоз!» (спектакль-кабаре)

Спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» – это лиричный вечер тюремного романса в пространстве театрального буфета. Галич и Вертинский, Алешковский и Евтушенко – лучшие образцы романса ХХ века и хиты русского шансона зазвучат по-иному: порой трогательно и пронзительно, порой страстно и мятежно. Режиссер Дмитрий Месхиев. Солирует обладательница бархатного альта Катя Руч под аккомпанемент музыкантов-виртуозов.

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2 мая. «Бовари» (семейная драма)

«Бовари» – это хроника подавляемой страсти, безоглядного стремления к счастью, оборачивающихся в итоге разочарованием, ненавистью и опустошением. В попытке стать счастливее Эмма Бовари губит и себя, и своих близких. Французская предшественница Анны Карениной не ложится на железнодорожные рельсы, но ее история не менее печальна. Режиссер Дмитрий Акриш. В главной роли Наталья Петрова.

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Детская афиша

30 апреля и 2 мая. «Год Жирафа» (для детей от 2-х до 6-ти лет)

Это история о юном Жирафе, который открывает для себя устройство мира. Необычный интерактивный спектакль развивает воображение малышей, внимание к окружающей природе, открывает чудесные свойства привычных вещей, вовлекает в таинственный мир театра.

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1 и 3 мая. «Невероятные приключения голубя Петра» (для детей от 2-х до 6-ти лет)

Однажды весенним утром голубь Петр проснулся на своей родной свалке, отряхнул любимый свитер, сделал зарядку и позавтракал крошками от чипсов. День обещал быть обычным, но тут появились перелетные птицы с рассказами о далеких и увлекательных путешествиях. И голубю Петру захотелось увидеть мир. В Африке его ожидает встреча с фламинго, в Антарктиде – с пингвинами, на Северном полюсе – с тупиком, а в Японии – с мудрой совой. А потом Петр окажется на космодроме Байконур…

3 мая спектакль будет сыгран в 50-й раз!

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Касса театра работает ежедневно с 9.30 до 21.00 (перерыв: 15.00 – 15.30) по адресу: улица Пушкина, 13. Онлайн-покупка билетов на официальном сайте театра доступна круглосуточно.

Подготовлено пресс-службой Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина