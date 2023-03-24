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Сотый показ спектакля «Пиковая дама» пройдет в Пскове 4 апреля

Юбилейный, сотый, показ спектакля «Пиковая дама» по повести А.С. Пушкина состоится в Псковском академическом театре драмы 4 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Премьера спектакля состоялась в 2017 году. По случаю юбилейного показа театр собрал несколько любопытных фактов об одном из самых любимых спектаклей псковской публики:

С момента премьеры спектакль «Пиковая дама» посетило больше 11 тысяч зрителей.

Это один из нескольких спектаклей-долгожителей Псковского театра. Пожалуй, «старше» «Пиковой дамы» в репертуаре только «Соседи», «Цветаева и саксофон» и «Ионыч».

Только один артист псковской труппы (Денис Кугай) 4 апреля сыграет в спектакле в сотый раз. Это связано с заменами в актерском составе, а также с тем, что некоторые актеры играют одну роль по очереди. Вот вам статистика. Народный артист России Владимир Свекольников вышел к зрителю в роли Чекалинского 81 раз. Камиль Хардин в роли Сурина – 79 раз, Александр Овчаренко в двух ролях (Германн и Сурин) – 77 раз, 68 раз – Валентина Банакова в роли Графини, 53 – Мария Фомина в роли Лизаветы Ивановны. Артисты, которые не так давно ввелись в спектакль, уже исполнили свои роли 29 раз – Анатолий Кузьмин (Сурин), 21 – Даниил Иванов (Нарумов), 19 – Георгий Болонев (Чекалинский), 18 – Ислам Галиуллин (Сурин).

«Пиковая дама» – последний спектакль одной из старейших артисток российской сцены Мирры Горской, скончавшейся в прошлом году в возрасте 94 лет. И в 94 года актриса выходила на псковскую сцену в этом спектакле.

4 апреля не только юбилейный показ спектакля «Пиковая дама», но и день, в который Народный дом имени Пушкина в 1906 году впервые открыл свои двери для зрителей.

Спектакль «Пиковая дама» в 2017 году в Псковском театре драмы поставил Юрий Печенежский. Художник спектакля – заслуженный художник РФ, главный художник театра Александр Стройло. Хореограф – Илона Гончар.

Первоначальный актерский состав спектакля был следующим: Ангелина Аладова (Лизавета Ивановна), Алексей Пучков (Германн), Мирра Горская (Графиня), Валентина Банакова (Графиня), Владимир Свекольников (Чекалинский), Денис Кугай (Томский), Камиль Хардин (Нарумов), Денис Золотарев (Сурин).

В настоящее время роли исполняют: Александр Овчаренко (Германн), Мария Фомина (Лизавета Ивановна), Владимир Свекольников/Георгий Болонев (Чекалинский), Денис Кугай (Томский), Даниил Иванов (Нарумов), Анатолий Кузьмин/Ислам Галиуллин (Сурин).

«Сотый показ – это значимый юбилей. Не каждый спектакль славится такой продолжительной сценической жизнью. Говорит это, конечно, о большой зрительской любви к спектаклю, что не может нас не радовать», - отметили в театре.

На спектакль «Пиковая дама» 4 и 6 апреля билеты уже проданы, зрителей приглашают 8 мая. Подробности и билеты по ссылке.