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Историю знакомства княгини Ольги с мужем покажут на стенах Псковского кремля

Мультимедийный спектакль, посвященный великой русской правительнице княгине Ольге, покажут на территории Довмонтова города Псковского кремля с 28 апреля по 9 мая. Билеты на показ можно приобрести на сайте и в кассе БКЗ филармонии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Зрелищный мультимедийный спектакль расскажет об истории знакомства и супружества Ольги и князя Игоря, ее хитром плане мести древлянам за смерть супруга, о принятии христианства, возведении Троицкого собора и появлении Пскова. Спектакль заставит зрителей полностью погрузиться в мир той эпохи», - рассказали в ТКД.

Проект создан Театрально-концертной дирекцией совместно со специалистами мультимедийных технологий от сценария до видеоконтента.