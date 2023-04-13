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ПЛН-ТВ: Показ мультимедийного спектакля «Княгиня Ольга» в Пскове

Мультимедийный спектакль, посвященный великой русской правительнице княгине Ольге, покажут на территории Довмонтова города Псковского Кремля до 9 мая.

Проект создан Театрально-концертной дирекцией совместно со специалистами мультимедийных технологий от сценария до видеоконтента. В 15-минутном видеоролике спектакль рассказывает об истории знакомства и супружества Ольги и князя Игоря, ее хитром плане мести древлянам за смерть супруга, о принятии христианства, возведении Троицкого собора и появлении Пскова.

Подробнее о первом показе спектакля - в новом сюжете ПЛН-ТВ.