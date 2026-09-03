 
Культура

Псковский музей-заповедник ищет кассира

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В Псковский музей-заповедник требуется кассир для работы по адресу: улица Некрасова, 7, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Работник будет трудиться пять дней в неделю с 10:00 до 18:00. 

Соискатель должен иметь среднее специальное или высшее образование. Кандидат также должен обладать стажем работы не менее одного года согласно тарифно-квалификационным характеристикам. Будущий сотрудник должен соблюдать положение о внешнем виде и нормы профессиональной этики. 

Должностные обязанности:

  • осуществляет продажу входных билетов, сувенирной продукции для посетителей с использованием билетной системы, кассового аппарата и терминала по безналичному расчету;
  • обеспечивает сохранность наличности;
  • ведет учетную документацию, в том числе статистическую;
  • осуществляет своевременную сдачу вырученных денег и отчета в бухгалтерию музея;
  • следит за исправностью кассового аппарата и терминала по безналичному расчету;
  • выполняет разовые поручения начальника службы и администрации музея, связанные с работой кассы;
  • решает совместно с начальником службы или дежурным сотрудником отдела все спорные вопросы, возникающие при обслуживании посетителей.

Условия: оформление по ТК РФ, все социальные гарантии (ежегодный оплачиваемый отпуск 28 календарных дней, дополнительный отпуск 3 дня, оплачиваемый больничный).

Заработная плата: от 35 000 до 40 000 рублей за месяц, до вычета налогов.

Резюме с указанием вакансии можно направлять* на электронный адрес: psk663311@pskovmuseum.ru. Справки по телефону: +78112331603.​

Направляя резюме, кандидат подтверждает свое согласие на обработку персональных данных ФГБУК «Псковский государственный объединённый архитектурный и художественный музей-заповедник».

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