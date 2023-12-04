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Сотый показ детского спектакля состоялся в Псковском театре драмы

Сотый показ бэби-спектакля «Невероятные приключения голубя Петра» состоялся в Псковском театре драмы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина

В минувшие выходные Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина в юбилейный, сотый, раз пригласил маленьких зрителей на спектакль о путешествиях его героя, голубя Петра, по разным странам. За два с половиной года, прошедшие с момента премьеры, спектакль увидели больше двух тысяч человек.

Спектакль «Невероятные приключения голубя Петра» по пьесе современного драматурга Юлии Поспеловой поставила в Пскове режиссер и художник Александра Ловянникова – автор нескольких десятков спектаклей для детей и подростков в театрах страны и зарубежья. В Псковском театре драмы Александра Ловянникова выпустила три бэби-спектакля, которые сегодня составляют репертуар «Маленького театра» и очень популярны у публики: «Год Жирафа» (2018), «Невероятные приключения голубя Петра» (2021), «Большое космическое путешествие» (2023).

Стоит отметить, что сотый показ «Года Жирафа» состоялся еще в начале этого года, а создание двух других бэби-спектаклей и репертуарного «Маленького театра» связано именно с зрительским запросом.

«Я счастлива, что этот спектакль играется в сотый раз! Это значит, что он нужен, что он отзывается у зрителей. В чем секрет? Я думаю, в том, что он придумывался с большой любовью. Это честная, искренняя работа создателей и актеров. Конечно, это чувствуют и дети, и даже взрослые, которые выходят из бэби-театра с мыслью: “Да! Не стоит бояться выйти за границы привычного, пора исследовать мир!”» – прокомментировала Александра Ловянникова.

В спектакле «Невероятные приключения голубя Петра» заняты: заслуженная артистка РФ Галина Шукшанова, Ислам Галиуллин, Мария Фомина, Анна Шуваева.

Напомним, в репертуаре Псковского театра драмы есть спектакли, рассчитанные на детей разных возрастов: от 2-х лет – бэби-спектакли («Большое космическое путешествие», «Невероятные приключения голубя Петра», «Год Жирафа»), от 4-х лет – кукольно-драматический спектакль «Я сделал крылья и летал», для младшеклассников – спектакли «Слон и птичка» и «Пиратский Новый год».