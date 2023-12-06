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О спектаклях будущего года рассказал арт-директор Псковского театра драмы

О театральных проектах будущего года рассказал арт-директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Андрей Пронин в эфире радио «ПЛН FM» 6 декабря.

В январе будущего года театр драмы представит вниманию зрителей новый экспериментальный спектакль-концерт – «Фламенко», рассказал гость студии.

«27 января зрители смогут увидеть новый масштабный спектакль "Мой не мой" в постановке Дмитрия Месхиева. А в марте покажем спектакль "Влюбленные" по пьесе Карло Гольдони. В мае будет "Амфитрион" Мольера на малой сцене в постановке Ильгиза Зайниева, художественного руководителя Татарского Государственного театра кукол», - поделился планами арт-директор драматического театра.

Кроме того, гость студии пообещал, что в начале следующего театрального сезона зрителю представят еще два новых проекта: детский спектакль в постановке Ивана Пачина «Ветер в ивах» и масштабный проект «Маленькие трагедии» Гульназ Балпеисовой.