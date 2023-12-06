О спектаклях будущего года рассказал арт-директор Псковского театра драмы

О театральных проектах будущего года рассказал арт-директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Андрей Пронин в эфире радио «ПЛН FM» 6 декабря.
В январе будущего года театр драмы представит вниманию зрителей новый экспериментальный спектакль-концерт – «Фламенко», рассказал гость студии.
Кроме того, гость студии пообещал, что в начале следующего театрального сезона зрителю представят еще два новых проекта: детский спектакль в постановке Ивана Пачина «Ветер в ивах» и масштабный проект «Маленькие трагедии» Гульназ Балпеисовой.