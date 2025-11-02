Сцена / Спектакли

Дмитрий Месхиев: Искусство должно быть доступным для всех

Свою позицию относительно ценовой политики на билеты в театре, подчеркнув, что искусство должно оставаться доступным для широкой публики высказал художественный руководитель и директор Псковского академического театра драмы им. А.С. ​Пушкина Дмитрий Месхиев в эфире программы «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102.6 FM).

Гость студии отметил, что несмотря на возможный рост доходов от повышения цен, театр ставит своей целью социальную доступность, а не элитарность. Он пояснил свое принципиальное отношение к ценам на билеты: «Понимаете, я, конечно, мог бы поднять цены на билеты. У нас самая нижняя цена на билет - 300-400 рублей. Во-первых, этот аспект связан, скажем, с какой-то правильностью социального понимания. Я считаю, что высокие цены на билеты, даже если эти билеты раскупаются, если это государственное учреждение, то это форменное безобразие». Дмитрий Месхиев подчеркнул, что повышение цен на билеты может привести к оттоку определенной части зрителей, для которых театр станет недоступным.

Художественный руководитель выразил свое нежелание превращать театр в место для избранных.

«Я знаю, что если я подниму цены на билеты, у меня все равно будут полные залы. Но тогда я понимаю, что учительница или нянечка из детского сада, или медсестра, или еще какой-то там работник, не смогут прийти в театр. Да, потому что у них невысокие зарплаты, потому что у них семьи. Тогда театр, в общем, для них будет закрыт. То есть это, получается, тогда только для элиты. Я не хочу, чтобы спектакли существовали для элиты. Спектакли должны быть для людей, для всех, для разных».

Дмитрий Месхиев также отметил, что в театре высокая аншлаговость, поэтому он призвал зрителей покупать билеты заранее.