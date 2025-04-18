Сцена / Из первых уст

Актриса Юлия Хлынина рассказала о «бальзаме для души», юных зрителях и опыте в жюри на псковском «Кроха-фесте»

О новом опыте в сфере бэйби-фестивалей рассказала актриса театра и кино, председатель жюри Всероссийского фестиваля спектаклей для самых маленьких «Кроха-фест» Юлия Хлынина в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка». Фестиваль проходит в эти дни на сцене Псковского театра драмы имени Александра Пушкина.

Для самой актрисы эта роль — совершенно новый и неожиданный опыт.

«Это точно интересно, потому что я никогда не сталкивалась с фестивалем бэйби-спектаклей. Для меня это первый опыт и своеобразное крещение в виде председателя жюри… Кто бы мог подумать!» — поделилась Юлия Хлынина.

На вопрос о том, как она оказалась в жюри, актриса рассказала о творческой встрече с художественным руководителем Псковского драмтеатра Дмитрием Месхиевым на фестивале в Сочи: «Мы так крепко обнялись, и на ухо, пока мы обнимались, Дмитрий Дмитриевич мне сказал: "Юля, ты такая выросла большая артистка"».

В ходе разговора выяснилось, что Юлия Хлынина заканчивает режиссерский факультет ГИТИСа, и Дмитрий Месхиев пригласил ее в Псков на фестиваль. Несмотря на плотный график, обоюдная договоренность состоялась.

Особенность «Кроха-феста» — его аудитория, дети от нуля до шести лет. Для актрисы погружение в этот мир стало настоящим творческим отдыхом.

«Для меня это тоже своего рода терапия, знаете, какой-то творческий мини-отпуск. Ты сидишь в кругу маленьких зрителей, которые непосредственно реагируют, излучают из себя кучу такой витальной, очень яркой энергии. Я в ней купаюсь, и для меня это… бальзам на душу».

Напомним, первый Всероссийский театральный фестиваль для самых маленьких «Кроха-фест» торжественно открылся в Псковском академическом театре драмы имени Александра Пушкина 9 декабря и продлится до 14 декабря. Псковская Лента Новостей является информационным партнером фестиваля.