Сцена / Из первых уст

Псковская певица Анна Яковлева рассказала о записи первого альбома в десять лет

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» лауреат премии «Юные дарования Псковщины» Анна Яковлева вспомнила один из самых ярких этапов своего творческого пути — запись дебютного сольного альбома в свои десять лет.

Композитором песен для юной артистки выступил Альбинас Циплияускас из Великих Лук, известный своими работами в жанре детской русской песни. Как рассказала Анна Яковлева, маэстро услышал ее голос во время визитов ее детского коллектива в его студию и сам предложил написать для нее целый альбом.

«Это было конкретно его желание. "Давай я тебе напишу альбом детских песен"», — поделилась певица.

Запись диска стала результатом большой командной работы. Анна Яковлева отметила огромный вклад своей мамы, которая помогала разучивать песни и даже вносила правки в сценические образы, и своего первого преподавателя Натальи Федотовой, которая учила ее работать с нотами, что для 10-летнего ребенка было сложной задачей.

Премьера альбома состоялась в рамках первого сольного концерта певицы в ее родном городе Себеже, что стало для нее грандиозным и очень гордым событием.

«Я бы хотела, чтобы эти песни, конечно, ушли в свет, чтобы дети исполняли их на конкурсах, на концертах, потому что там очень много достойных композиций», — выразила надежду Анна Яковлева, добавив, что некоторые из этих песен до сих пор звучат в репертуаре ее первой группы «Маленькая компания».

Напомним, что 15 ноября в Псковской областной филармонии состоится концерт «Новая русская песня» с Анной Яковлевой.