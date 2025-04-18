Псковская певица Анна Яковлева рассказала о записи первого альбома в десять лет

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» лауреат премии «Юные дарования Псковщины» Анна Яковлева вспомнила один из самых ярких этапов своего творческого пути — запись дебютного сольного альбома в свои десять лет.
Композитором песен для юной артистки выступил Альбинас Циплияускас из Великих Лук, известный своими работами в жанре детской русской песни. Как рассказала Анна Яковлева, маэстро услышал ее голос во время визитов ее детского коллектива в его студию и сам предложил написать для нее целый альбом.
Запись диска стала результатом большой командной работы. Анна Яковлева отметила огромный вклад своей мамы, которая помогала разучивать песни и даже вносила правки в сценические образы, и своего первого преподавателя Натальи Федотовой, которая учила ее работать с нотами, что для 10-летнего ребенка было сложной задачей.
Премьера альбома состоялась в рамках первого сольного концерта певицы в ее родном городе Себеже, что стало для нее грандиозным и очень гордым событием.
Напомним, что 15 ноября в Псковской областной филармонии состоится концерт «Новая русская песня» с Анной Яковлевой.