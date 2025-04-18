Сцена / Из первых уст

Восходящая звезда народной песни Анна Яковлева рассказала о своем творческом пути

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» о своем творческом пути рассказала лауреат всероссийских и международных конкурсов, четырехкратный лауреат премии «Юные дарования Псковщины» Анна Яковлева. В студии она присутствовала вместе с преподавателем Российской Академии музыки имени Гнесиных, кандидатом педагогических наук Владимиром Бурлаковым.

Анна Яковлева поделилась историей своего восхождения в мир музыки. Ее дебют на сцене состоялся в пять лет, и сразу же на вокальном конкурсе она стала лауреатом второй степени. Свой путь начала в эстрадной группе «Маленькая компания» в Себежской школе искусств, затем училась в музыкальной школе по классу фортепиано и хорового вокала, которую окончила с отличием.

Несмотря на успехи в эстрадном вокале, со временем Анна поняла, что ее истинное призвание — народная песня:

«Песни на русском петь сложнее. В русской песне надо передавать душу, смысл вкладывать в каждое слово, и, к счастью, у меня это получается».

Решающим моментом в ее карьере стало желание спеть песню Екатерины Лесовой «Из-под камушка» в обработке Владимира Бурлакова. Мама Анны написала профессору, и после его одобрения девушка приняла смелое решение — уйти из Псковского областного колледжа искусств, чтобы готовиться к поступлению в Гнесинку. Этот сложный год увенчался успехом: она окончила школу с золотой медалью и поступила в Российскую академию музыки имени Гнесиных на сольное народное пение.

Профессор Владимир Бурлаков, отвечая на вопрос, разглядел ли он в Анне «звезду» с первой встречи, отметил, что они прежде всего стремятся к творческим задачам, а не к статусам. Он также раскрыл интересную деталь: их знакомство состоялось не в стенах академии, а несколькими годами ранее на Международных гнесинских школах.

«Когда она появилась три года назад, ей было еще меньше. Но... раз подписался, нужно что-то было с этим ребенком делать», — с улыбкой вспомнил Владимир Бурлаков. Он отметил, что Анна с мамой приезжали на эти школы несколько раз, что и позволило педагогу по достоинству оценить талант девушки и целеустремленность.

Напомним, что 15 ноября в Псковской областной филармонии состоится концерт «Новая русская песня» с Анной Яковлевой.