Актриса Юлия Хлынина: Чтобы оценить детский спектакль, я включаю своего внутреннего ребенка

Как проходит судейство на необычном фестивале «Кроха-фест» и почему театр для малышей — это не просто развлечение, рассказала актриса театра и кино, председатель жюри Всероссийского фестиваля спектаклей для самых маленьких «Кроха-фест» Юлия Хлынина в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка».
Отвечая на вопрос, как профессионал может оценить спектакль глазами ребенка, Юлия Хлынина отметила важность «мульти-опыта»:
При этом, по ее словам, никто не отменяет профессиональный анализ. Юлия Хлынина подчеркнула, что детский театр — это не хаотичное творчество, а область, где действуют строгие законы: психологические, педагогические и театральные.
«Можно вовлечь ребенка, который где-то скучает, даже дурачась с обычным пакетом, однако в этом театра нет. Важно включать все перечисленные составляющие и понимать восприятие детской психики, еще нежной и неокрепшей. О том, как ребенок взаимодействует с историей, воспринимает актеров, само действие на сцене, и понимать, как его подавать», — поделилась актриса, добавив, что в работе жюри ей помогают коллеги — режиссер бэйби-спектаклей Александра Ловянникова и театральный критик Наталья Каминская, чей узкопрофессиональный взгляд позволяет оценивать постановки максимально объективно.
Особое внимание актриса уделила последействию спектакля. Важно не просто развлечь малыша на час, а дать ему опыт, который ляжет в основу развития:
Для этого, по мнению Юлии Хлыниной, в спектаклях для самых маленьких особенно важны тактильные «живые» материалы (крафт, войлок), мягкий свет и безопасная, не пугающая атмосфера. Именно это вовлекает ребенка в познание мира.
Напомним, первый Всероссийский театральный фестиваль для самых маленьких «Кроха-фест» торжественно открылся в Псковском академическом театре драмы имени Александра Пушкина 9 декабря и продлится до 14 декабря. Псковская Лента Новостей является информационным партнером фестиваля.