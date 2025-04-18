Минпромторг
Сцена / Из первых уст

Актриса Юлия Хлынина: Чтобы оценить детский спектакль, я включаю своего внутреннего ребенка

12.12.2025 12:10|ПсковКомментариев: 0

Как проходит судейство на необычном фестивале «Кроха-фест» и почему театр для малышей — это не просто развлечение, рассказала актриса театра и кино, председатель жюри Всероссийского фестиваля спектаклей для самых маленьких «Кроха-фест» Юлия Хлынина в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка».

Отвечая на вопрос, как профессионал может оценить спектакль глазами ребенка, Юлия Хлынина отметила важность «мульти-опыта»:  

«Безусловно, влияет то, что ты сидишь среди детей и слышишь их. Для меня очень важна атмосфера творческого действия. Ты чувствуешь дыхание детишек. У нас всех есть внутренний взрослый, внутренний критик и внутренний ребенок. Вот я и вызываю своего внутреннего ребенка, который, наконец, может оказаться со сверстниками, а не ждать в углу, пока его взрослая версия занята работой. Ты ловишь эти вибрации».

При этом, по ее словам, никто не отменяет профессиональный анализ. Юлия Хлынина подчеркнула, что детский театр — это не хаотичное творчество, а область, где действуют строгие законы: психологические, педагогические и театральные.

«Можно вовлечь ребенка, который где-то скучает, даже дурачась с обычным пакетом, однако в этом театра нет. Важно включать все перечисленные составляющие и понимать восприятие детской психики, еще нежной и неокрепшей. О том, как ребенок взаимодействует с историей, воспринимает актеров, само действие на сцене, и понимать, как его подавать», — поделилась актриса, добавив, что в работе жюри ей помогают коллеги — режиссер бэйби-спектаклей Александра Ловянникова и театральный критик Наталья Каминская, чей узкопрофессиональный взгляд позволяет оценивать постановки максимально объективно.

Особое внимание актриса уделила последействию спектакля. Важно не просто развлечь малыша на час, а дать ему опыт, который ляжет в основу развития:

«Важно понимать, к чему мы готовим малыша. Ребенок увидел на сцене, например, как из колоши сделали лодочку. Важно, чтобы он пришел домой, и ему захотелось превращать бытовые предметы в что-то новое. Чтобы театральный опыт развивал его фантазию и мировоззрение».

Для этого, по мнению Юлии Хлыниной, в спектаклях для самых маленьких особенно важны тактильные «живые» материалы (крафт, войлок), мягкий свет и безопасная, не пугающая атмосфера. Именно это вовлекает ребенка в познание мира.

Напомним, первый Всероссийский театральный фестиваль для самых маленьких «Кроха-фест» торжественно открылся в Псковском академическом театре драмы имени Александра Пушкина 9 декабря и продлится до 14 декабря. Псковская Лента Новостей является информационным партнером фестиваля. 

Источник: Псковская Лента Новостей
