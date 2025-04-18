Сцена / Из первых уст

«Внутри я так радуюсь»: актриса Юлия Хлынина рассказала о магии «Кроха-феста» и особенностях псковского зрителя

В Пскове продолжается работа Всероссийского фестиваля спектаклей для самых маленьких «Кроха-фест». Председатель жюри, актриса театра и кино Юлия Хлынина в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» поделилась первыми впечатлениями и наблюдениями, отметив уникальную атмосферу как фестиваля в целом, так и псковской публики.

Отвечая на вопрос о том, удалась ли задумка организаторов, актриса призналась в неожиданных для себя эмоциях: «Знаете, я сама по себе жесткий и циничный человек, но оказавшись здесь, я вдруг поняла, что это все корочка. А внутри я так радуюсь тому, что происходит».

Ключевой ценностью фестиваля Юлия Хлынина назвала уникальную возможность услышать «театральную полифонию» всей страны в одном месте и в одно время.

«Как люди по-разному ощущают мир, это читается в спектаклях. Благодаря таким фестивалям можно физически оказаться и посмотреть спектакль из Элисты, куда я бы вряд ли смогла доехать», — отметила председатель жюри.

Особый интерес, по ее словам, вызывает наблюдение за региональными особенностями восприятия — не столько в плане национального колорита, сколько в тонкостях взаимодействия. Юлия Хлынина привела пример: на видео дети из Элисты могли казаться более сдержанными, в то время как псковские — активными. Это, как предположила актриса, может быть связано с внутрисемейными или местными культурными традициями.

Отдельно актриса остановилась на своих наблюдениях за псковской публикой, которая поразила ее своей особой манерой поведения. На открытии фестиваля в Пушкинском театре драмы, несмотря на обилие шуток и ярких моментов церемонии, зал сохранял тишину и сосредоточенность.

«Я очень хотела реагировать, но понимаю, что в зале царит тишина. Я подумала: не буду выделяться, тоже тихонько посижу. А потом, когда церемония закончилась, были такие овации, такая буря эмоций! Псковский зритель очень аккуратный, воспитанный, интеллигентный во время действия, но потом одаривает такой любовью. В Москве, например, ты чаще чувствуешь "дыхание зала" по ходу спектакля, а здесь получаешь мощнейший финальный эмоциональный ответ», — поделилась впечатлениями Юлия Хлынина.

Напомним, первый Всероссийский театральный фестиваль для самых маленьких «Кроха-фест» торжественно открылся в Псковском академическом театре драмы имени Александра Пушкина 9 декабря и продлится до 14 декабря. Псковская Лента Новостей является информационным партнером фестиваля.