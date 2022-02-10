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Выставка псковского художника «Достоевский и коронавирус» открылась в Петербурге

В Санкт-Петербурге, в арт-центре «Пушкинская-10» работает выставка главного художника Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина, заслуженного художника России Александра Стройло «Достоевский и коронавирус». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

«Стесненные и порой нелепые ситуации начала пандемии послужили толчком для создания произведений к выставке. Образы Достоевского, написанные на ночных рубахах и рубахах похожих на рубища, которыми накрывали петрашевцев перед казнью, а также портреты современных людей, стесненных ношением еще не привычных для них масок, составляют основу выставки», – говорится в анонсе.

Федор Достоевский - одна из сквозных тем в творчестве художника. Еще в 80-е годы Александр Стройло работал на кинокартинах по Достоевскому, а совсем недавно вернулся к этому автору уже в театре. Художник - автор костюмов и сценографии к спектаклю «Село Степанчиково и его обитатели».

Ранее выставка «Достоевский и коронавирус» проходила в Пскове, в театральной галерее «Цех». Ее открытие стало ярким событием XXVIII Пушкинского театрального фестиваля. В Санкт-Петербурге экспозиция располагается по адресу: улица Пушкинская, 10. Выставка будет работать до 20 марта.

Александр Стройло - главный художник Псковского театра драмы. Оформил десятки спектаклей театра и множество кинокартин. Работы художника находятся в Государственных музеях России и за рубежом. Его персональные выставки проходили в Дюссельдорфе, Мюльхайме, Неймегене, Амстердаме, Перте, Москве.

Прямые истоки творческого метода Александра Стройло можно обнаружить в русском, а затем и советском авангарде первых десятилетий ХХ века, когда изобразительное искусство активно устремилось за пределы плоскости и занялось поисками баланса между изображением, текстом и конструкцией.

«Все это складывается в особенный язык, для овладения которым художнику требуется максимум изобретательности и хорошая школа – мастерство, дающее смелость и легкость почерка, в сочетании с педантичностью и вниманием к деталям. А вот высказывание, созданное Стройло на этом языке, выдает его принадлежность к художникам совсем другого – позднего советского – поколения. Абсурд, ирония, нагромождение аллюзий, смешение высокого стиля с просторечьем – в постмодернистскую топку этого паровоза бросается все, до чего только может дотянуться рука художника», - отметили в театре.