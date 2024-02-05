Сцена / Выставки

Псковский музей впервые покажет портрет генерала, отказавшего Наполеону

В преддверии открытия выставки «Не говори с тоской их нет, но с благодарностию были» Псковский музей продолжает знакомить подписчиков с портретами, которые предстанут перед широкой публикой. Очередным героем короткого ролика, которым музей поделился со своими подписчиками в соцсетях, стал «Портрет Заборовского Ивана Александровича» кисти неизвестного художника, написанный в начале XIХ века.

И.А. Заборовский – видный российский военный и государственный деятель, генерал и тайный советник. Он был участником многих войн и сражений, в частности, отличился в Семилетней и Русско-турецкой войнах. Был награжден орденами св. Георгия, св. Анны, св. Александра Невского и св. Владимира.

Заборовский прославился тем, что отказал будущему французскому императору Наполеону Бонапарту в приеме на русскую службу. В 1788 году он был послан во Флоренцию вербовать волонтеров для участия в войне против Турции. Среди желающих поступить в ряды волонтеров был и молодой артиллерийский лейтенант Бонапарт. Согласно полученной инструкции, Заборовский должен был принимать иностранцев на русскую службу с понижением на один чин. На это Бонапарт согласиться не захотел, и Заборовский отказал ему.

Портрет Ивана Александровича Заборовского из собрания Псковского музея-заповедника в рамках готовящейся выставки будет представлен широкой публике впервые.

Выставка портретов XVIII-XX веков «Не говори с тоской их нет, но с благодарностию были», в названии которой использована строчка из произведения Василия Жуковского, откроется в музее этой осенью. Она познакомит с произведениями русской живописи из собрания музея, не вошедшими в постоянную экспозицию Картинной галереи.