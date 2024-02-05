Сцена / Выставки

Выставка авторской куклы и ёлочной игрушки состоится 25 декабря в Пскове

25 декабря в 17:00 в центральной городской библиотеке выставка авторской куклы и ёлочной игрушки художника Марины Бугаевой «В ожидании праздника». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Марина Бугаева родилась в городе Мурманске. В Псков приехала после окончания отделения художественной керамике Абрамцевского художественно-промышленного училища имени Васнецова.

Много лет работала художником на псковском заводе «Гончар», а потом на предприятии «Изразец». Неоднократно была награждена премиями за создание высокохудожественных изделий из керамики. Преподавала в Детской художественной школе Пскова. С 1998 года начала делать куклы из текстиля, из глины, дерева, работать в разных техниках и участвовать в российских и международных выставках.

Стала постоянным участником всех выставочных проектов московской галереи «Вахтановъ», которая экспонировала авторские, коллекционные, художественные куклы лучших мастеров мира. Получила золотую, платиновую «ангельскую звезду» за участие в XII Международной выставке художественных кукол, призы московской галереи Вахтановъ», которая экспонирует художественных кукол лучших мастеров мира, призы на международной выставке кукол «Взлет», гран-при на фестивале авторской текстильной куклы «Ребро Адама».

«Я много лет работала художником на керамическом предприятии, но меня всегда тяготило зависимость от производства, от технологии. А куклы- это счастливая возможность существовать "автономно". Для меня кукла не игрушка, а представитель особого нежного и трепетного мира. Думаю, что самое ценное в кукле - это выражение лица. Ведь именно на лице отражается кукольная душа. Порой эти удивительные создания "отказываются" становиться тем, кем я их задумала, и тогда приходиться подчиняться. В итоге получается что-то совсем новое. Стараюсь создавать светлые, добрые персонажи. Мне сложно говорить о своих куклах, но, когда один человек сказал, что их хочется прижать к сердцу, для меня это было самой высокой оценкой», - сообщила Марина Бугаева.