Сцена / Выставки

В псковском «Доме на Набережной» 20 октября откроют выставку «Нерон мое убежище»

В галерее «Дом на Набережной» в Пскове 20 октября в 17.00 открывается выставка «Нерон мое убежище», автор молодой псковский художник Ярослав Иванов, сообщили Псковской Ленте Новостей в галерее.

Фотографии: ПсковАРТ

«Выставка посвящена моему путешествию в подсознание. Дерзкой хронике, рассказу о том, как мой спутник, дикая обезьяна, обитающая в глубинах личного творческого космоса, преобразует архетип Нерона. Здесь и весьма неоднозначные оценки историков, и личные переживания автора – дикая выдумка, брошенная в коллективную память о звере этой вселенной. А ведь началась эта серия с простой книжки Артура Вейгала "Нерон". Когда последняя ее страница была прочитана, этот интереснейший император начал преследовать автора и на мгновения становиться им. Так в серии и появились работы с убежищами – и для императора, и для обезьяны. Это пространства безопасности и покоя. В целом выставка не пытается ответить на вопрос, какой все-таки был Нерон, а наоборот – скорее задает еще больше вопросов, одаривает зарядом любопытства для дальнейшего изучения сложной зверо-космической личности», - говорит Ярослав Иванов.

Ярослав Иванов (псевдоним BLURRED BRAIN, Ярый СЛАВ).

Вот, что говорит о себе молодой художник : «Я родился 12 января таинственного года в городе Пскове и рос и дожил до своих нынешних лет. Я прошел не такой большой путь и навряд ли смогу интересно о нем рассказать, но занимаюсь творчеством с самого детства, потому что чувствую вибрации этого неведомого бога по имени Art, если перевести на русский искусство, в начале моего творческого пути были копии, я засмастривался на журнальные иллюстрации и самые лучшие переносил на бумагу или иную поверхность, которая окажется под рукой, а дальше я начинал приобретать независимость и заглядывать в глубину своего существа, чтобы в конце концов прийти к выводу, что внутри я не один и есть вторая природа, которая может сделать меня гораздо свободнее, когда я парю над всем миром, как объективным видимым так и над фантастическим, и слова и образы в хаотическом расположении приобретают осознанную точку на холсте и эта сущность вторая опознала себя, сказала что обезьяна, я ее увидел в этом ключе сразу после слов в ночи».

«В результате взаимодействия со второй природой я начинал перерабатывать все, что вижу, все, что чувствую, и размышлять в ключе визуального образа, ставя троеточие в вопросах иногда даже вечных, я навряд ли смогу помочь людям ответить на их вопросы, могу быть лишь парящим проводником. Часто в своем творчестве в образах я использую примитивную форму изображения, иногда из моих холстов вылезают мазки краски, вырываясь из мира фантазии в наш, и мы, зрители, можем ощутить их частицы кончиками пальцев, увидеть на свету отбрасываемые тени от иного мира, который дышит и рано или поздно лопнет, как и все остальное достигающее пика и кризиса. Мои картины - это кривое зеркало, и я не всегда доверяю их выводу. В моем творчестве важен порыв и идея, а без того и другого я не смогу браться за краски. Спасибо за внимание и окружите мой космос своим», - призвал автор.

На выставке покажут более двадцати картин, это традиционная техника: холст, масло, акрил.

Выставка «Нерон мое убежище» будет работать в течение месяца.