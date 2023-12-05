Заметки психолога: скажи мне, кто твой дед

Семейные ценности – сегодня одно из флагманских направлений государственной пропаганды. Необходимо следовать им самим и прививать семейные ценности нашим детям. Вместе с тем едва ли каждый понимает смысл этого термина или, быть может, каждый толкует его по-своему. Если посмотреть на эту ситуацию с точки зрения рода, она начинает играть новыми красками, ведь в действительности для людей очень важны культурные традиции и семейные ценности, потому что именно семья дает каждому человеку фундаментальное чувство безопасности, любви и принятия.
Наша семья – это и есть мы, ведь все, что перенесли наши предки, переносим и мы, их потомки. Неважно, положительный или отрицательный опыт у нашего рода, он отражается на нас и наших детях.
Так вот представьте у себя за плечами свою мать, которая дает вам левое крыло и дает вам ресурсы своего рода, даже если по вашему мнению мать «плохая», необходимо принять ее такой, какая она есть, ведь можно поблагодарить ее за вашу бесценную жизнь. И представьте за правым плечом своего отца, который наделяет вас правым крылом и дает вам ресурсы своего рода. Тут важно понимать, что мы принадлежим родовой системе нашего биологического отца. Даже если вы его не знали, вы часть его, и правильно принимать его таким, какой он есть, благодарить его за то, что он дал бесценный дар – жизнь. Осознав это, можно почувствовать крылья за своей спиной, с ними у человека открываются безграничные возможности и ресурсы.
Род – это семь поколений, 128 человек, прямых предков. Это только наши родители, родители их родителей и так далее. Любой человек, будь то бабушка, дедушка, их прародители – не должны быть исключены из родовой системы. Не важно, какой это был человек, мы не можем знать истинную причину его поступков. Но нам важно с уважением относится к судьбе предков и принимать их выбор так жить.
Можно рассмотреть сценарий рода на конкретном примере: прабабушка была замужем и забеременела от прадеда, началась война, и прадеда убили на ней. Беременной прабабушке стало тяжело справлять самой, и она вышла замуж за другого мужчину (к примеру, непригодного к военной службе). Рождается дочь, и она дает ей фамилию своего нового мужа, а историю рождения и историю ее родного отца – умалчивает. И в рамках своей судьбы мать сделала все, что могла сделать для своего выживания и своего потомства, и сделала всё правильно, но дочь всегда будет ощущать себя чужой, даже если отчим будет к ней лоялен. Она будет жить в чувствах, что чего-то не хватает, ощущать «пустоту» внутри. А ее родной отец будет забыт и вытеснен из рода.
Если предок исключен, возникнет негативная программ в роду, которая повлияет на всех потомков, а на кого-то в большей степени. На изменение этой программы, на ее проработку у потомков уйдет много времени. Если эта программа будет проработана, то проделанная работа принесет бесценный результат — род будет очищен от жестких, низкочастотных, разрушительных структур. Таким образом, высвобождается огромное количество положительной энергии – той самой, что уходила на поддержание привычных родовых сценариев, стратегий, которые сами по себе уже не работали, а просто служили своеобразными уроками, травмами и опытом.
Может быть, именно вам удастся изменить те родовые программы, которые приносили несчастья вашим предкам и вам. С вас может начаться новая родовая история и новые счастливые стратегии поведения. А что, если изменить – это не задача общества, а дело наших собственных рук?
И не нужно никуда далеко ходить, просто-напросто нужно начать с себя, своей семьи. Важно помнить то, что было до нас, потому что в нас все это заложено на генном уровне. Наши прародители справлялись со своей жизнью так, как умели, как чувствовали. И мы являемся носителями их чувств, мыслей, реакций. Важно расспрашивать о своих предках у тех, кто еще жив, в чьей памяти еще есть воспоминания. Сегодня дети часто не понимают жизнь своих собственных родителей, не знают, как жили бабушки и дедушки, и тем более прапоколение. Это говорит лишь о том, что мы не понимаем себя самих. Очень важно хранить фотографии своих предков, хранить то, что давно осталось только на фото.
Мое глубокое убеждение, что, если каждый человек будет неравнодушен к своим корням, будет принимать свой род, возможно, у нас у всех будет шанс не выживать, а жить полноценной жизнью – ради себя и будущих поколений.
Анна Чуева