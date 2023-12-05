Блоги / Анна Чуева

Заметки психолога: скажи мне, кто твой дед

Семейные ценности – сегодня одно из флагманских направлений государственной пропаганды. Необходимо следовать им самим и прививать семейные ценности нашим детям. Вместе с тем едва ли каждый понимает смысл этого термина или, быть может, каждый толкует его по-своему. Если посмотреть на эту ситуацию с точки зрения рода, она начинает играть новыми красками, ведь в действительности для людей очень важны культурные традиции и семейные ценности, потому что именно семья дает каждому человеку фундаментальное чувство безопасности, любви и принятия.

Наша семья – это и есть мы, ведь все, что перенесли наши предки, переносим и мы, их потомки. Неважно, положительный или отрицательный опыт у нашего рода, он отражается на нас и наших детях.

Мой опыт как практикующего психотерапевта показывает, что часто люди даже не знают своих родителей или не хотят знать. Но важно понимать, что как бы ни складывалась жизнь, пустота за спиной всегда будет угнетать. Когда человек хочет жить счастливо, развиваться, быть финансово благополучным, его постоянно что-то тянет назад, нет сил, он чувствует внутреннюю пустоту, чувствует себя как птица без крыльев, без возможностей.

Так вот представьте у себя за плечами свою мать, которая дает вам левое крыло и дает вам ресурсы своего рода, даже если по вашему мнению мать «плохая», необходимо принять ее такой, какая она есть, ведь можно поблагодарить ее за вашу бесценную жизнь. И представьте за правым плечом своего отца, который наделяет вас правым крылом и дает вам ресурсы своего рода. Тут важно понимать, что мы принадлежим родовой системе нашего биологического отца. Даже если вы его не знали, вы часть его, и правильно принимать его таким, какой он есть, благодарить его за то, что он дал бесценный дар – жизнь. Осознав это, можно почувствовать крылья за своей спиной, с ними у человека открываются безграничные возможности и ресурсы.

Род – это семь поколений, 128 человек, прямых предков. Это только наши родители, родители их родителей и так далее. Любой человек, будь то бабушка, дедушка, их прародители – не должны быть исключены из родовой системы. Не важно, какой это был человек, мы не можем знать истинную причину его поступков. Но нам важно с уважением относится к судьбе предков и принимать их выбор так жить.

Можно рассмотреть сценарий рода на конкретном примере: прабабушка была замужем и забеременела от прадеда, началась война, и прадеда убили на ней. Беременной прабабушке стало тяжело справлять самой, и она вышла замуж за другого мужчину (к примеру, непригодного к военной службе). Рождается дочь, и она дает ей фамилию своего нового мужа, а историю рождения и историю ее родного отца – умалчивает. И в рамках своей судьбы мать сделала все, что могла сделать для своего выживания и своего потомства, и сделала всё правильно, но дочь всегда будет ощущать себя чужой, даже если отчим будет к ней лоялен. Она будет жить в чувствах, что чего-то не хватает, ощущать «пустоту» внутри. А ее родной отец будет забыт и вытеснен из рода.

Если предок исключен, возникнет негативная программ в роду, которая повлияет на всех потомков, а на кого-то в большей степени. На изменение этой программы, на ее проработку у потомков уйдет много времени. Если эта программа будет проработана, то проделанная работа принесет бесценный результат — род будет очищен от жестких, низкочастотных, разрушительных структур. Таким образом, высвобождается огромное количество положительной энергии – той самой, что уходила на поддержание привычных родовых сценариев, стратегий, которые сами по себе уже не работали, а просто служили своеобразными уроками, травмами и опытом.

Может быть, именно вам удастся изменить те родовые программы, которые приносили несчастья вашим предкам и вам. С вас может начаться новая родовая история и новые счастливые стратегии поведения. А что, если изменить – это не задача общества, а дело наших собственных рук?

И не нужно никуда далеко ходить, просто-напросто нужно начать с себя, своей семьи. Важно помнить то, что было до нас, потому что в нас все это заложено на генном уровне. Наши прародители справлялись со своей жизнью так, как умели, как чувствовали. И мы являемся носителями их чувств, мыслей, реакций. Важно расспрашивать о своих предках у тех, кто еще жив, в чьей памяти еще есть воспоминания. Сегодня дети часто не понимают жизнь своих собственных родителей, не знают, как жили бабушки и дедушки, и тем более прапоколение. Это говорит лишь о том, что мы не понимаем себя самих. Очень важно хранить фотографии своих предков, хранить то, что давно осталось только на фото.

Мое глубокое убеждение, что, если каждый человек будет неравнодушен к своим корням, будет принимать свой род, возможно, у нас у всех будет шанс не выживать, а жить полноценной жизнью – ради себя и будущих поколений.

Анна Чуева