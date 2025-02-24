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Блоги / Анна Чуева

Одиночество вдвоём

24.02.2025 10:10|ПсковКомментариев: 0

Одиночество вдвоем — это явление, которое по своей природе противоречит основам человеческой связи. В такой ситуации каждый партнер находится в состоянии эмоциональной изоляции, несмотря на физическую близость. Причины этому могут быть различными: неумение открыто общаться, недостаток доверия или же банальное отсутствие общего понимания. Часто корни этого состояния уходят в детство, когда изначальные модели привязанности формируют предрасположенность к избегающему или тревожному поведению в отношениях.

 

Часто в своей практике сталкиваюсь с явлением одиночества вдвоём. Когда начинаем разбираться в причинах и следствиях состояния одиночества, часто оказывается, что это состояние супруги проживают не первый и даже не второй год совместной жизни, так может продолжаться десятилетиями.

И выходы такие супруги видят в том, что:

  1. Привлекают третьи лица, жалуются родителям, подругам, друзьям, сливая негативное состояние на других. Как правило, это «облегчение» не надолго, а до первого скандала.
  2. Уходят в алкоголь и вредные привычки.
  3. Заводят любовные связи на стороне.
  4. Терпят друг друга и общаются только на бытовые темы и темы, касающиеся детей.
  5. Игнорируют слова друг друга.
  6. Включаются, только когда происходит что-то не хорошее, и то ненадолго.
  7. Если пытаются сделать попытки поговорить или вести себя как-то по другому, все это заканчивается либо скандалом, либо все сходит на нет. 

Психологическая дистанция подрывает эмоциональный фон пары. Один из партнеров может ощущать, что его не понимают или не принимают таким, какой он есть, в то время как другой может просто не знать, как выразить свою любовь и поддержку. В результате возникает молчаливая война, в которой напряжение и недовольство накапливаются, образуя барьеры, казалось бы, непреодолимые.

Выявление истинных причин одиночества требует:  

  • Искренности и готовности к открытой коммуникации. Только через честное взаимодействие у пары может быть шанс на восстановление близкого контакта друг с другом.
  • Чтобы разрушить стену эмоциональной изоляции, важно начать с осознания собственных чувств и потребностей.
  • Осознание того, что каждый партнер несёт ответственность за то, что происходит в их паре. Часто заблуждение заключается в том, что один из партнеров должен сам решать свои эмоциональные проблемы, что приводит к еще большему разъединению. 
  • Открытое обсуждение своих страхов и уязвимостей может стать первым шагом к восстановлению близости.
  • Работа над развитием доверия является ключевым аспектом развития хороших отношений в паре. Доверие строится не только через слова, но и через действия. Это создает пространство для искренности и способствует тому, чтобы партнеры чувствовали себя услышанными и понятыми.
  • Не стоит забывать и о значении совместного времяпрепровождения. Регулярные встречи, направленные на укрепление эмоциональной связи, могут помочь вернуть радость и близость в отношения.
  • Если пара на грани расставания и не знает, с чего начать, стоит обратиться к семейному психологу.

Важно заново открывать друг друга, задавая вопросы и уделяя внимание, чтобы понимание и согласие стали фундаментом для восстановления доверия и любви.

Нет необходимости терпеть другого, есть умение понимать, слышать и находить компромисс. Брак - это не поле боя, где двое соревнуются, кто кого победит, а союз любви, благодарности и уважения. Ваш партнёр - ваш выбор, а отношения - это каждодневный труд.

Анна Чуева 

Теги: #семья #любовь #брак #психолог #психология #отношения
Источник: Псковская Лента Новостей
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