Блоги / Анна Чуева

Спасибо, что деньгами

Не всё понимают ценность этого глубокого послания. Это про то, что мы иногда слишком поздно осознаем, что мы легко отделались и могло быть во множество раз хуже.

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Не стоит сетовать и роптать на судьбу, Всевышнего, или на неудачу. Необходимо понять, проанализировать и осознать, для чего тебе это? Когда человек живёт в постоянном недовольстве, тревоге, раздражении, несогласии с собой, людьми, миром, он лишь загоняет себя в рамки небытия. В каждом событии своей жизни пытается найти виноватого, обижается на всех и вся, не осознавая, что это его событие, жизнь и ответственность за всё, что с ним происходит. Каждый раз человек сетует: «За что мне это? Почему ко мне судьба не справедлива?», и очень тяжело выходит из стрессовых ситуаций, на неделю, месяц или годы застревая в событиях, которые давным-давно прошли. Чем больше мы живём в сопротивлении и не рефлексируем о событиях, происходящих с нами, тем более трудными нам кажутся ситуации и обстоятельства.

Поэтому, вместо того, чтобы сетовать на судьбу, попробуйте спросить себя: «Для чего мне это?». Этот вопрос переводит фокус с жертвы на наблюдателя. Он заставляет нас искать смысл в происходящем и брать на себя ответственность за свою реакцию на события.

Так вот, этот каждый болезненный урок и есть наша «плата» за осознанность, как если бы Вселенная сказала: «Хорошо, ты заплатил эту цену, но теперь ты знаешь, как избежать подобного в будущем. Ты стал сильнее, мудрее, устойчивее».

Иногда эта «плата» может быть не только материальной. Это может быть потеря времени, энергии, здоровья, денег и даже отношений. Но и в этих случаях важно увидеть скрытый урок. Возможно, потерянные отношения были токсичными и сдерживали твой рост. Возможно, потраченное время было необходимо для того, чтобы понять, чем ты действительно хочешь заниматься. Возможно, потерянная энергия была потрачена напрасно, и теперь ты знаешь, как ее более эффективно использовать. Потеря здоровья дает возможность осознать, как ценна жизнь и хорошее самочувствие.

Ключ к принятию этой «платы деньгами» – это благодарность. Благодарность за то, что урок был усвоен, за то, что мы получили шанс стать лучше, за то, что жизнь дала нам возможность расти и развиваться. Благодарность не означает, что мы должны радоваться неприятностям, но она означает, что мы принимаем их как часть своего пути и используем их для своего блага.

Жизнь – это не прямая дорога, а скорее извилистая тропа с подъемами и спусками, с поворотами и препятствиями. И каждый раз, когда мы спотыкаемся и падаем, у нас есть выбор: остаться лежать в пыли, жалея себя, или подняться, отряхнуться и сделав выводы продолжить свой путь, став сильнее и мудрее.

Анна Чуева