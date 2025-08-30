Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Псков летние террасы
Театральный ужин
День картофельного поля
«Гельдт» приглашает на банную церемонию
ПЛН 25 лет
инфографика регистрируем ТОС
вкусно и полезно плавленый сыр
выгодные условия кредитования бизнеса
развивающие секции для детей
о работе профсоюзных здравниц
ПЛН-25 Вызовы для лидера
нацпроект «Молодёжь и дети»
Задержание ректора ПсковГУ
МАФы Пскова и Великих Лук
Анна Чуева Публикаций: 21
30.08.2025 13:000 Ожидание и реальность 31.07.2025 09:300 Про хейт 30.06.2025 10:000 Спасибо, что деньгами 28.05.2025 11:100 Скоро отпуск, удастся ли отдохнуть? 29.04.2025 12:220 Тревожность и невроз: почему эти состояния преследуют современных людей? Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 26.08.2025 08:240 Над Псковской областью ночью были перехвачены четыре беспилотника 24.08.2025 09:2011 Пролёт нескольких БПЛА зафиксировали в Псковской области в ночь на 24 августа 27.08.2025 10:521 Интерактив: Мастер парковки на улице Вокзальной 25.08.2025 17:281 Рейтингомер: конфискация имущества, штраф вместо тюрьмы и плач Ярославны 29.08.2025 09:520 Ночью на юге Псковской области сбили беспилотник
Блоги / Анна Чуева

Ожидание и реальность

30.08.2025 13:00|ПсковКомментариев: 0

Когда мы предвкушаем что-то прекрасное, строим в голове идеальную картину, планируем или просто предполагаем все варианты развития событий, а потом… реальность оказывается совсем другой...Знакомое чувство, не правда ли? И тут мы чувствуем обиду, разочарование, тревогу и целый спектр негативных эмоций, которые не отпускают нас долгое время. Почему же так происходит? Почему несоответствие наших внутренних представлений с тем, что происходит на самом деле, вызывает такую бурную реакцию?

 

Фото: freepik

Давайте попробуем разобраться в этой сложной ситуации, задав себе несколько ключевых вопросов:

1. Кто же знает о наших сокровенных желаниях?

Первое, о чем стоит задуматься: кто, кроме нас самих, в курсе того, что мы ожидали? Часто мы живем в своем внутреннем мире, где все идет по нашему сценарию. Мы уверены, что наше представление единственно верное, и не задумываемся, что другие люди могут и не догадываться о том, что мы хотим или думаем.

2. Почему мир должен подстраиваться под нас?

Следующий важный вопрос: почему мы считаем, что ситуация или конкретный человек должны были подстроиться под наши ожидания? Всё происходит так, как нужно здесь и сейчас, и другие люди живут своей жизнью, имеют свои собственные мотивы и цели. Мы редко задумываемся о том, что наши ожидания – это лишь наша личная истина, а не панацея для всего мира.

3. Откуда берутся наши «должно быть»?

А как вообще зарождаются в нашей голове эти мысли о том, как «должно быть»? Почему мы так уверены, что знаем, как правильно, а как – нет? В большинстве случаев это результат нашего воспитания, прошлых опытов, культурных норм или даже просто наших собственных убеждений, которые мы не всегда подвергаем критическому анализу. Мы формируем свой «правильный» шаблон, и когда реальность этому не соответствует, это выступает триггером, и мы ощущаем дискомфорт.

4. Как понять, если никто не в курсе?

Если человек не знает о наших ожиданиях, как он может понять, что нам нужно? Ответ очевиден: никак. Только мы создаем непонимание между собой и другими, не делясь своими мыслями и чувствами.

5. И даже если другой в курсе наших надежд, почему должны исполнять?

А если человек все же знает о наших ожиданиях, почему он должен их неукоснительно исполнять? Даже если мы поделились своими желаниями, это не обязывает другого человека действовать исключительно в наших интересах. У каждого есть своя воля, свои ресурсы и свои приоритеты.

Всё чаще наблюдаю в своей практике, что именно невысказанные, необоснованные ожидания часто становятся тихими «убийцами» многих отношений. Они порождают недоверие, непонимание, обиды и в итоге приводят к тому, что люди расходятся, так и не поняв друг друга, оставив после себя лишь горечь разочарования...

Вместо того, чтобы ждать, что мир сам догадается о наших желаниях, стоит научиться ясно и открыто выражать свои мысли и эмоции. Это является признаком зрелости и уважения к себе и другим. Терпеть и ждать, а потом, не получив, обидеться — это слабость либо травма — страх получить отказ/неумение просить. Когда мы озвучиваем свои потребности, мы даем другому человеку возможность выбора: принять их, обсудить или предложить альтернативу. Это создает возможность для диалога, а не для односторонних требований.

Пытаться подогнать весь мир под свои ожидания — это все равно, что пытаться изменить русло реки, просто желая этого. Вместо этого, мы можем научиться принимать себя и других людей такими, какие они есть, с сильными и слабыми сторонами, с выборами и решениями. Это вовсе не означает пассивное принятие всего, что происходит, а скорее осознанное решение строить отношения на основе взаимного уважения, осознания личных границ и понимания. Говорите и просите, и будете услышаны, меняйте свои ожидания на диалог и доверие, только тогда наступит та реальность, которая превзойдёт все ваши ожидания.

Анна Чуева

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?
В опросе приняло участие 103 человека
30.08.2025, 14:200 Тревел-блогеры посетили завод «Титан-Полимер» 30.08.2025, 14:000 Занятие по паркуру провели для псковских детей-сирот 30.08.2025, 13:400 Комсомольский переулок в Пскове перекроют для проведения линейки 1 сентября 30.08.2025, 13:200 Гости вечера-медиабрифинга в честь 25-летия ПЛН. ФОТОРЕПОРТАЖ
30.08.2025, 13:000 Ожидание и реальность 30.08.2025, 12:400 Выявлены связанные с болезнью Альцгеймера сбои в работе иммунитета кишечника 30.08.2025, 12:200 Псковские парламентарии выразили соболезнования в связи с кончиной экс-советника зампредседателя Собрания 30.08.2025, 12:170 25-летие ПЛН в «Квартале Мейера»: как это было
30.08.2025, 12:000 Специальный 171-й старт «5 верст» состоялся в Пскове на набережной 30.08.2025, 11:400 Митрополит Матфей встретился с участниками православного молодежного лагеря «Трилучье» 30.08.2025, 11:200 Снижение уровня подростковой преступности наблюдается в Псковской области 30.08.2025, 11:000 Профсоюзы СОЦПРОФ: наставничество должно сопровождаться реальными гарантиями и достойной оплатой
30.08.2025, 10:400 Александр Козловский: Программу «Профессионалитет» необходимо делать доступной для каждого колледжа 30.08.2025, 10:200 Полосу движения перекроют на улице Крупской в Пскове с 1 сентября 30.08.2025, 10:000 Плановые отключения электричества произойдут в Локнянском округе 30.08.2025, 09:400 Схема движения изменится на улице Кузнецкой в Пскове до 5 сентября
30.08.2025, 09:300 Торжественный вечер в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей. ФОТОРЕПОРТАЖ 30.08.2025, 09:200 Губернаторский симфонический оркестр и солисты Мариинки выступили на фестивале «Музыка на воде» в Пскове 30.08.2025, 09:000 День дальнобойщика в России отмечается в России 30 августа 29.08.2025, 22:000 Спрос на печатную литературу остается высоким, заявила маркетолог
29.08.2025, 21:420 Выставка из «Михайловского» в Псковской областной библиотеке будет работать на месяц дольше, чем планировалось 29.08.2025, 21:200 Грозы ожидаются в Псковской области вечером 29 августа 29.08.2025, 21:000 Жители региона видят картину жизни глазами ПЛН — Александр Хлопков  29.08.2025, 20:450 Игорь Дитрих пожелал ПЛН чаще выносить в публичную плоскость сложные вопросы 
29.08.2025, 20:420 День в истории ПЛН. 29 августа 29.08.2025, 20:370 В 2025 году Минобороны удалось оптимизировать расходы 29.08.2025, 20:300 Наталья Мельникова: На интервью ПЛН приходишь, как на экзамен  29.08.2025, 20:210 Музейную тыкву с логотипом ПЛН подарила заведующая музеем Софьи Ковалевской
29.08.2025, 20:080 В ГД внесли законопроект о перечне военных, имеющих внеочередное право на жилье 29.08.2025, 19:570 Александр Козловский: ПЛН формирует реальность жителей Псковской области  29.08.2025, 19:440 Александр Савенко: Начальники приходят и уходят, а ПЛН остается 29.08.2025, 19:410 Минпросвещения направило в регионы рекомендации по изучению отечественного кино
29.08.2025, 19:330 Руководство «Гражданской прессы» наградили благодарностями комитета Госдумы  29.08.2025, 19:300 В России могут разрешить использовать наркотики для тренировки собак-ищеек 29.08.2025, 19:190 Лидеры псковских отделений политических партий соревновались за «голос ПЛН» 29.08.2025, 19:040 Ольга Тимофеева: Желаю ПЛН не расслабляться 
29.08.2025, 18:540 Минюст расширил реестр иностранных агентов 29.08.2025, 18:500 ПЛН очень любит свое дело и родной регион - Вера Емельянова 29.08.2025, 18:400 Максим Костиков назвал секрет успеха ПЛН 29.08.2025, 18:260 Росгвардия приглашает на службу в подразделениях вневедомственной охраны в Псковской области
29.08.2025, 18:141 Стартовал торжественный вечер в честь 25-летия ПЛН 29.08.2025, 18:030 Получателями софинансирования долгосрочных сбережений станут 2,6 млн вкладчиков 29.08.2025, 17:510 Первые гости прибывают на торжественный прием в честь 25-летия ПЛН 29.08.2025, 17:420 На Рижском проспекте в Пскове водитель Ssang Yong догнал BMW. ВИДЕО
29.08.2025, 17:400 «Собственной персоной»: Национальная промышленность. Локомотивы роста и актуальные вызовы. ВИДЕО 29.08.2025, 17:300 Подрядчик работает в хорошем темпе - в псковской Середке продолжается благоустройство сквера 29.08.2025, 17:200 Руководство псковской Росгвардии приняло участие в заседании оперштаба СЗФО 29.08.2025, 17:100 Экс-депутат областного Собрания возглавил футбольный клуб «Псков»
29.08.2025, 17:070 Александр Козловский: Псковская область активно инвестирует в создание комфортных и безопасных условий для обучения подрастающего поколения 29.08.2025, 17:000 Как найти ближайший пункт выдачи КЭП рассказали псковичам в налоговой 29.08.2025, 16:400 До +27 прогреется воздух в Псковской области 30 августа 29.08.2025, 16:160 Образовательный процесс в Средней общеобразовательная школа № 13 в Пскове начнется 1 сентября
29.08.2025, 16:070 Новые правила медосвидетельствования водителей разъяснили псковичам 29.08.2025, 16:020 Газовики с начала года из-за нарушений отключили 49 единиц оборудования в домах псковичей 29.08.2025, 16:000 Николай Козловский: Трудом талантливых сотрудников формировался уникальный стиль ПЛН 29.08.2025, 15:540 Скульптуру лося установили на территории великолукского завода
29.08.2025, 15:480 Александр Козловский: Охлаждая экономику, главное — ее не заморозить 29.08.2025, 15:370 Псковичей приглашают провести последний день лета в музее 29.08.2025, 15:240 Старейший беговой марафон Европы «Пушкин – Петербург» побьет рекорд по числу участников 29.08.2025, 15:180 Псковичка была поймана на заключении второго фиктивного брака
29.08.2025, 15:150 Вице-президент РСПП: Одна из главных наших задач — «победить» ЦБ и добиться снижения ключевой ставки 29.08.2025, 15:110 Антона Долгорукова рекомендовали на пост судьи Великолукского городского суда 29.08.2025, 15:090 МЧС напоминает псковичам правила безопасности в осенний период 29.08.2025, 15:000 Андрей Турчак: ПЛН создает тренды в медийной сфере региона
29.08.2025, 14:570 Председателем псковского электропрофсоюза переизбрали Валентину Семенову 29.08.2025, 14:490 Все стратегически важные продукты и станки Россия должна научиться производить у себя — Александр Козловский 29.08.2025, 14:410 Пскович выплатил 600 тысяч рублей алиментов под страхом уголовного наказания 29.08.2025, 14:330 Муниципальный вестник: самая близкая к людям власть
29.08.2025, 14:170 Директор Бежаницкого историко-культурного центра Философовых покинула пост 29.08.2025, 14:140 Шоу мыльных пузырей пройдет в псковском ТРК «Акваполис» 29.08.2025, 14:000 Борис Елкин: ПЛН уже четверть века честно и объективно освещает жизнь региона 29.08.2025, 13:590 Состоялся 18-й этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи». ФОТО
29.08.2025, 13:570 Скончалась сотрудник псковской общественной приемной «Единой России» Елена Иванова 29.08.2025, 13:530 «Прессинг»: Рецепт выживания, СМИ — вечевая площадь, все умрут, а мы останемся. ВИДЕО 29.08.2025, 13:450 Псковская область одна из немногих может похвастаться ростом промышленности — вице-президент РСПП 29.08.2025, 13:330 Десять многодетных семей Псковской области получили жилищные сертификаты на 2,5 млн рублей 
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru