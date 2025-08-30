Блоги / Анна Чуева

Ожидание и реальность

Когда мы предвкушаем что-то прекрасное, строим в голове идеальную картину, планируем или просто предполагаем все варианты развития событий, а потом… реальность оказывается совсем другой...Знакомое чувство, не правда ли? И тут мы чувствуем обиду, разочарование, тревогу и целый спектр негативных эмоций, которые не отпускают нас долгое время. Почему же так происходит? Почему несоответствие наших внутренних представлений с тем, что происходит на самом деле, вызывает такую бурную реакцию?

Фото: freepik

Давайте попробуем разобраться в этой сложной ситуации, задав себе несколько ключевых вопросов:

1. Кто же знает о наших сокровенных желаниях?

Первое, о чем стоит задуматься: кто, кроме нас самих, в курсе того, что мы ожидали? Часто мы живем в своем внутреннем мире, где все идет по нашему сценарию. Мы уверены, что наше представление единственно верное, и не задумываемся, что другие люди могут и не догадываться о том, что мы хотим или думаем.

2. Почему мир должен подстраиваться под нас?

Следующий важный вопрос: почему мы считаем, что ситуация или конкретный человек должны были подстроиться под наши ожидания? Всё происходит так, как нужно здесь и сейчас, и другие люди живут своей жизнью, имеют свои собственные мотивы и цели. Мы редко задумываемся о том, что наши ожидания – это лишь наша личная истина, а не панацея для всего мира.

3. Откуда берутся наши «должно быть»?

А как вообще зарождаются в нашей голове эти мысли о том, как «должно быть»? Почему мы так уверены, что знаем, как правильно, а как – нет? В большинстве случаев это результат нашего воспитания, прошлых опытов, культурных норм или даже просто наших собственных убеждений, которые мы не всегда подвергаем критическому анализу. Мы формируем свой «правильный» шаблон, и когда реальность этому не соответствует, это выступает триггером, и мы ощущаем дискомфорт.

4. Как понять, если никто не в курсе?

Если человек не знает о наших ожиданиях, как он может понять, что нам нужно? Ответ очевиден: никак. Только мы создаем непонимание между собой и другими, не делясь своими мыслями и чувствами.

5. И даже если другой в курсе наших надежд, почему должны исполнять?

А если человек все же знает о наших ожиданиях, почему он должен их неукоснительно исполнять? Даже если мы поделились своими желаниями, это не обязывает другого человека действовать исключительно в наших интересах. У каждого есть своя воля, свои ресурсы и свои приоритеты.

Всё чаще наблюдаю в своей практике, что именно невысказанные, необоснованные ожидания часто становятся тихими «убийцами» многих отношений. Они порождают недоверие, непонимание, обиды и в итоге приводят к тому, что люди расходятся, так и не поняв друг друга, оставив после себя лишь горечь разочарования...

Вместо того, чтобы ждать, что мир сам догадается о наших желаниях, стоит научиться ясно и открыто выражать свои мысли и эмоции. Это является признаком зрелости и уважения к себе и другим. Терпеть и ждать, а потом, не получив, обидеться — это слабость либо травма — страх получить отказ/неумение просить. Когда мы озвучиваем свои потребности, мы даем другому человеку возможность выбора: принять их, обсудить или предложить альтернативу. Это создает возможность для диалога, а не для односторонних требований.

Пытаться подогнать весь мир под свои ожидания — это все равно, что пытаться изменить русло реки, просто желая этого. Вместо этого, мы можем научиться принимать себя и других людей такими, какие они есть, с сильными и слабыми сторонами, с выборами и решениями. Это вовсе не означает пассивное принятие всего, что происходит, а скорее осознанное решение строить отношения на основе взаимного уважения, осознания личных границ и понимания. Говорите и просите, и будете услышаны, меняйте свои ожидания на диалог и доверие, только тогда наступит та реальность, которая превзойдёт все ваши ожидания.

Анна Чуева