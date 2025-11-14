Блоги / Анна Чуева

Психосоматика, или Внутренний эмоциональный конфликт как причина болезни

Мы часто говорим о внешних факторах, влияющих на наше самочувствие: плохая экология, неправильное питание, стресс на работе. Но есть и другой, бессознательный враг – внутренний конфликт. Это внутренняя борьба, когда наша душа хочет исполнять желания, двигаться, развиваться, а наше тело включает страхи, сомнения, тревоги и другие негативные эмоции и активирует болезнь. Как показывает моя практика, всё чаще клиенты обращаются с темой здоровья и пытаются найти причины заболеваний.

Приведу некоторые примеры внутренних конфликтов, которые наиболее часто встречаются в моей практике.

Убеждения/Реальность

Вы знаете, что такое справедливость, и верите в неё, но постоянно в своей повседневной жизни сталкиваетесь с несправедливостью по отношению к вам или вашим близким. Это является для вас триггером, и вы проживаете конфликт, который имеет накопительный эффект, потому что «простить и отпустить» не работает. Конфликт имеет глубинные причины и травму, которая его запустила. Пример: мама никогда не хвалила ребенка, когда он очень старался её порадовать/несправедливо оценён поступок ребёнка и т. д.

Желание/Долг

Вы мечтаете о творческой профессии, но понимаете, что для того чтобы освоить новую профессию, необходимы время и деньги, и вам приходится выбирать «стабильную» работу.

Всегда этот конфликт не в пользу себя, а в пользу своих разрушенных целей. Здесь травма: «не думать о себе», «ждать одобрения от окружающих», «страх перемен» и т. д.

Потребности/Ожидания

Вам необходимо время для себя, но вы чувствуете вину, если не уделяете достаточно внимания другим. Из-за этого внутреннего конфликта копится максимум агрессии, которую человек может выплеснуть как на близких, так и на самого себя. Злость во внутреннем состоянии мешает нам радоваться жизни, идти к своим целям, любить...

Травма: вам навешивали вину за то, что вы думали о себе, а не о брате, сестре, маме, бабушке... В семье часто звучало слово эгоистка/эгоист. Вы сначала были должны что-то сделать для блага семьи, а уже потом что-то для себя и т. д. В итоге мы получаем уйму неудовлетворенных потребностей и желаний, а как следствие - злость на всех и вся...

Самый частый и часто неосознанный внутренний конфликт «Зона комфорта», «Болото», «Страх перемен» /Желание быть счастливым

Этот внутренний конфликт является ловушкой для большинства людей, которые практически всю жизнь чувствуют, что «живут не свою жизнь», но при этом ничего не меняют. Из этого состояния есть выход либо через терапию с психологом, либо через серьёзные жизненные обстоятельства: болезнь/смерть/развод/финансовые потери/предательство... Когда у человека через боль приходит осознание, что в жизни что-то идёт не так. Но иногда даже эти уроки проходят мимо.

На самом деле внутренних конфликтов множество, все их можно разобрать в индивидуальной работе, также часто встречаются конфликты самообесценивания, подавленности, гордыни, унижения, низких личных границ...

Внутренний конфликт – это не приговор, а приглашение к росту. Когда мы начинаем осознавать и работать над своими внутренними противоречиями, мы не только улучшаем свое физическое здоровье, но и становимся более цельными, счастливыми и гармоничными личностями. Это путь к истинному благополучию, который начинается со смелости заглянуть вглубь себя и готовности к переменам.

Помните, что ваше тело – это отражение вашего внутреннего мира. Заботьтесь о нем, заботясь о своей душе.

