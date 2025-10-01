Псковcкая обл.
Блоги / Анна Чуева

Школьная травля: почему занятия приносят не только радость, но и тревогу 

01.10.2025 11:13|ПсковКомментариев: 0

Отправляя своего ребенка в школьную жизнь, мы переживаем, как он будет принят в новом коллективе. Сможет ли найти друзей, почувствовать себя частью класса? И насколько ребёнок замотивирован и настроен на учебный процесс? 

К сожалению, в последние годы родительские опасения все чаще являются обоснованной тревогой по поводу куда более серьезного явления – буллинга, или школьной травли. Это слово стало звучать все чаще, и не случайно. Буллинг – это не просто детские шалости или «приколы». «Это агрессивное преследование человека другим человеком или группой лиц с целью оскорбления, унижения или даже физических действий, которые могут привести к увечьям или травмам».

 

За этим определением скрываются реальные ситуации, полные боли, страха и серьёзных порой не поправимых психологических травм. Давайте разберёмся  в этом вопросе.

Есть две стороны: жертва буллинга и агрессор(ы)

Те, кого преследуют дети (жертва)

Это те, кто становится мишенью для насмешек, издевательств, игнорирования или физической агрессии. Они могут быть разными: 

  • Это могут быть тихие и замкнутые дети, отличающимися от большинства, такие раздражают агрессоров своим присутствием тем, что не признают и игнорируют их власть. 
  • Это могут быть дети из «неблагополучных» семей, с низкой самооценкой, они итак «подавлены» обстоятельствами и являются лёгкой мишенью для злого умысла.
  • Это могут дети из благополучных семей, где любящие родители - любовь и благополучие, что является сильнейшим раздражителем и вызывает чувство зависти.
  • Это могут быть дети, занимающиеся спортом, отличники, творческие дети, активисты. У детей-агрессоров такие дети вызывают много чувств - от зависти до ненависти.

От травли не застрахован никто из детей, и в момент буллинга они чувствуют себя уязвимыми, одинокими и часто не знают, как защитить себя, просто потому что у них: 

  1. Не было такого опыта в жизни.
  2. Они привыкли к унижениям. И в том, и в другом случае последствия травли очень тяжёлые. Самооценка страдает, учеба становится пыткой, а школа – местом, которого они боятся, а в последствии ненавидят.

Те, кто преследует (агрессоры)

Это могут быть как отдельные ученики, так и целые группы. Их мотивы могут быть разными: желание самоутвердиться за счет слабого, стремление к власти и контролю, отсутствие эмпатии. Кто становится агрессором:

  • Дети агрессивных родителей.
  • Дети, которые «предоставлены» сами себе.
  • Неуверенные и закомплексованные дети.
  • Дети, в семьях которых нет эмпатии.
  • Дети с деструктивными наклонностями.
  • Привлекающие внимание к своей персоне.

Школьная травля – это проблема, которая касается нас, взрослых. Ведь дети - наше отражение. Травля разрушает детские жизни, накладывая отпечаток на взросление и становление личности. 

Школьная травля требует активного вмешательства со стороны всех участников образовательного процесса: учителей, родителей и самих учеников. Важно осознавать, что буллинг не возникает на пустом месте. Часто он является отражением более глубинных проблем в семье, школе или обществе в целом!

Преодоление школьной травли требует единого мнения

Со стороны родителей:

  • Обращать внимание на перемены в поведении своих детей, как правило это первый первый признак того, что происходит что-то, с чем ребёнок не справился. 
  • Вести доверительные беседы о школьной жизни, только в доверии ребёнок открыт.
  • Обратить внимание, с кем общается ребёнок, окружение очень важно.
  • Если ребёнок стал жертвой буллинга, не перекладывать на него ответственность (разбирайся сам/а), а быть на стороне ребёнка, дать ему уверенность, что вы - его надёжная защита и опора, чтобы он не чувствовал себя одиноким и ненужным. 
  • Если ребёнок стал агрессором, обратить внимание на собственное поведение в семье и по отношению к ребёнку. Агрессор - это тот же «униженный» когда-то ребёнок, который решил «отыграться на более слабом».

Со стороны учителей

  • Это не только наказание виновных, но и создание безопасной и поддерживающей среды, где каждый ребенок чувствует себя ценным и в безопасности.
  • Это обучение детей навыкам конструктивного общения, умению решать конфликты мирным путем, развитию эмпатии и толерантности. 
  • Это открытый диалог между родителями и школой, где проблемы обсуждаются честно и без осуждения, а совместные усилия направлены на поиск эффективных решений.
  • Это постоянное поддержание в классе доброжелательной атмосферы и совместное время.
  • Самое главное, чтобы наши дети росли у неравнодушных педагогов, и дело даже не в том, что система образования сейчас не та... и что учитель занят кучей бумаг и отчетностей, а в том, что обязанность учителей - это классный коллектив и умение видеть в каждом ребёнке личность со своими талантами и проблемами. 
  • Нередки случаи, что педагог случайно или осознанно может являться агрессором для ребёнка, причины - человеческий фактор, а дети уже подхватывают инициативу учителя и продолжают издеваться над ребёнком, потому что учитель бессознательно им это «разрешил»... 

На самом деле, я думаю, в любом поколении это было, но не так жестоко, люди и дети были «человечнее», но с каждым новым поколением ситуация ухудшается. Почему? Этот вопрос должен задать каждый родитель самому себе, что мы транслируем своему ребенку? Где пробелы в воспитании? Как часто мы находимся в диалоге с ребёнком? Чему учим и какой пример показываем? Дети, как губки, впитывают информацию, а какая информация идёт в их детские умы? Это должно «фильтроваться» взрослыми!

Каждый ребенок уникален, и его школьная жизнь - это не только учение, а также радость общения, дружба и умение выстраивать отношения с обществом. Только совместными усилиями мы можем сделать школу местом, где каждый ребенок сможет раскрыть свой потенциал, найти друзей, проявлять себя, не опасаясь стать жертвой буллинга.

Бывший неравнодушный к детским проблемам педагог, мама и психолог Анна Чуева 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
