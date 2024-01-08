Блоги / Анна Чуева

А что скажут люди? Бессознательный или осознанный страх чужого мнения

Тему считаю актуальной для многих людей, поделюсь своим мнением на собственном опыте, моими наблюдениями за практическую деятельность и знаниями. Некоторые могут считать, что страх чужого мнения является бессознательным, так как в большинстве случаев эмоция и реакция на ожидания окружающих происходят на подсознательном уровне. Другие могут считать, что это осознанный страх, так как человек может осознавать свою зависимость от мнения других и бояться отрицательных оценок. В конечном счете это вопрос субъективного мнения каждого человека.

Изображение здесь и далее: freepik.com

В целом боязнь осуждения и чужого мнения связана с потребностью в социальной принадлежности, низкой самооценкой, социальными ожиданиями, сохранением репутации и опасениями о потенциальных последствиях. Важно помнить, что каждый человек уникален, и нельзя всем угодить или удовлетворить все ожидания окружающих. Личное мнение и самоощущение должны быть приоритетными. Но чтобы это понять, осознать и начать ориентироваться на себя, необходимо обратить свое внимание на то, откуда это началось?!

Как часто в своей собственной семье слышим фразы: «Не позорь меня, перед другими!», «Перед соседями стыдно», «А что люди скажут?», «Все дети как дети, а ты?», «Веди себя прилично…», «Терпи, у нас никто в семье не разводился»… Если эти фразы часто звучали в вашей семье, это значит, что вы идеализируете общественное мнение и зависимы от него.

Обратимся к истории нашего рода, ведь даже такие установки и шаблоны идут от наших предков, а мы как их потомки несем эмоциональное наследие, которое управляет наши мышлением и реакциями на окружающую действительность. Мы иногда не можем себе объяснить природу наших эмоциональных реакций (страхов, инстинктов), потому что это в нас живет как память наших родовых сценариев. Приведу некоторые примеры страха общественного мнения.

Моя бабушка мне рассказывала, что во времена ее бабушки, то есть моей прапрабабушки, обмазанная дегтем входная дверь считалась позором. Увидев деготь на двери, люди знали, что в этом доме живет обесчещенная девушка, в те времена это использовалось как общественное порицание и унижение, чтобы дать понять, что девушка поступила не так, как было принято, и нарушила общепринятые нормы. В то время это считалось крайне неприемлемым и вызывало презрение окружающих.

Относительно массовых репрессий в СССР, многие люди считают это тяжелым периодом и ужасной ошибкой режима, в который погибло множество невинных людей. Из-за страха за свою семью многие «показывали пальцем» на ближнего, что тоже является причиной зависимости от других, потому что узнают, отнимут, предадут.

Осуждалось «тунеядство», разводы, выносили личную жизнь людей на общественность.

Все это в нас, в потомках, «живет» как инстинкты для самосохранения, такие как – замереть, отстраняться, «стать невидимым», избегать.

И как итог, что же является причиной страха чужого мнения:

Потребность в принятии и принадлежности: люди стремятся быть частью сообщества и социальной группы. Осуждение или негативное мнение окружающих может угрожать их чувству принадлежности и вызывать страх быть отвергнутыми.

Низкая самооценка: люди, имеющие низкую самооценку, могут опасаться, что осуждение или негативное мнение окружающих подтвердит их собственные негативные мысли о себе. Они боятся быть подтвержденными в своих сомнениях и неуверенности.

Социальное давление: человеческое поведение частично определяется социальными нормами и ожиданиями. Осуждение со стороны общества или конкретной группы может создавать давление, чтобы соответствовать этим нормам и ожиданиям. Люди могут бояться осуждения, потому что это может привести к негативным последствиям, таким как исключение из группы или потеря статуса.

Опасения о сохранении своей репутации: людям может быть важно поддерживать хорошую репутацию и впечатление о себе. Они боятся, что негативное мнение окружающих может негативно сказаться на их репутации и влиять на возможности или отношения.

Боязнь конфликта: многие люди не любят конфликты или споры и боятся, что высказывание своего мнения может привести к неудобству, конфликту или неприятностям.

Наблюдение за осуждением и отрицательными мнениями других может подавлять желание высказывать свое мнение или делать что-либо, что может вызывать такую реакцию у других людей.

Однако прошлое осталось в прошлом. и у нас у всех уже есть возможность выйти из старых шаблонов. Поэтому задайте себе вопрос и честно себе на него ответьте. Вы считаете, что ваше окружение знает вас больше и лучше, чем вы знаете себя? Разрешите себе не соответствовать ожиданиям других людей, при этом оставаясь Человеком, полагающимся на себя и на свои собственные моральные принципы и ценности.

Анна Чуева