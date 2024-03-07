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Блоги / Анна Чуева

Она меня бесит

07.03.2024 09:30|ПсковКомментариев: 0

«Меня бесит она/он — соседка, приятельница, подруга подруги, просто человек, на которого вы смотрите». Эта фраза покажется, возможно, примитивной или даже агрессивной, но я уверена, она близка очень многим. 

 

Фото: benzoix / freepik.com

Часто в своей работе я слышу это и от клиентов, и даже от своих друзей. Мой опыт помогает мне понять и осмыслить мотивацию и реакцию людей на других. Я отметила несколько моментов, когда «бесят» другие.

«Энергетические вампиры» / «токсики». Люди, которые забирают эмоции и силы, после которых мы чувствуем себя измотанными и усталыми. После общения с такими людьми мы чувствуем пустоту.

Это люди, которые не бывают довольными никогда, они всегда негативно настроены изначально ко всему, что происходит, их тяжело «раскачать» на положительные эмоции. Они всё подвергают сомнению, и ты часто чувствуешь себя «ущербной» после общения с такими людьми.

На самом деле, это глубоко несчастные люди, «обиженные на весь белый свет», в их жизни не было места любви, принятию, радости. 

Это травма: маленькие дети из семьи, где были «холодные» и безэмоциональные родители, где не было внимания, доброты, душевного тепла... Опять же, изменить это самоощущение доступно всем. И это наш выбор: общаться с такими людьми или нет. Возможно, в наших руках растопить лёд в их сердцах. 

«Жалобщики». Люди, которые всегда находят повод для жалобы и негативных эмоций. Они постоянно ворчат и ноют, не видят блага, которые у них есть, все обесценивают.

У каждого из нас есть повод и для грусти, и для радости. Но эти люди всегда смотрят на мир через призму пессимизма, и это сложилось в устойчивую привычку. 

Это травма, когда в семье все друг другу жаловались, не могли решить проблемы, потому что они думают, что если слить негативную информацию на других, они тем самым «решат» свои проблемы, снимая таким образом с себя ответственность.

Это заблуждение: никому не под силу понять чужую боль, проблему, ситуацию... 

Конечно, можно поделиться с близкими тем, что тебя беспокоит. Действительно, через слова попросить помощи, если ты в ней нуждаешься, но ни в коем случае не снимайте ответственность с себя за последствия. 

Чтобы не плодить вокруг себя жалобщиков, просто пересмотрите свою роль в вашем общении. Может, вы играете роль «спасателя». Пусть все ваше общение будет с правильным энергообменом, чтобы вы могли им наслаждаться, а не «сливать» энергию на людей, которые не ценят вас.

«Ждуны». Это люди, которых «бесят» другие за то, что они не оправдали ваших ожиданий! 

Когда мы сами себе нафантазировали ожидания от другого: это чаще всего встречается в отношениях между мужчиной и женщиной, когда она себе придумала определённый сценарий в голове, а все пошло не по плану, происходит разочарование, обида, раздражение. 

Очень часто мы додумываем, домысливаем и решаем за других людей, не спрашивая напрямую об их истинных намерениях и мыслях по отношению к нам...  Это ведь так сложно выразить словами, что ты хочешь от другого получить или услышать. Проще себе «напридумывать» и обидеться. Смешно, как в старом анекдоте. 

Но это лишь паттерн поведения, и тоже травма из детства, когда мама не слышала, а решала и чувствовала за нас: «Ты устала/устал, ложись спать, надень шапку, холодно, поешь ты голодна/голоден». И наоборот: «Ты ушиблась/ушибся - ничего страшного, не больно, чего ревешь, ничего не случилось...» 

Конечно, люди разные, и каждому свойственны свои недостатки. Эти люди лишь подсвечивают нам нашу теневую часть, которую мы в себе не признаем и, возможно, стыдимся?!

Для того, чтобы исцелить это, нужно в себе это принять. Здоровая личность — та, которая принимает себя полностью с недостатками и ценит в себе положительные черты. Принимая себя, мы принимаем других!

Анна Чуева 

Теги: #здоровье #общество #психолог #советы #мнение людей
Источник: Псковская Лента Новостей
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