Одиночество или Свобода?

Очень часто в своей практике слышу запрос, что и в отношениях, и в кругу близких людей клиенты чувствуют внутреннюю пустоту и одиночество. Что мешает человеку ощущать себя счастливым и наполненным? Может, виноват партнер? Близкие недостаточно заботятся и проявляют внимание? Или дело в вашем самоощущении?
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Люди, испытывающие состояние одиночества, чувствуют внутреннюю опустошенность, ненужность, подавленность. Не чувствуют себя в безопасности, не доверяют окружающим и не верят в себя. Они очень нуждаются в заботе, любви, внимании, но не могут дать этого в ответ.
Жизнь наполнена пустыми ожиданиями, что кто-то придет и скрасит одинокие и пустые дни. Кто-то позаботиться, сделает жизнь счастливой. Ожидания не оправдываются и наступают более тяжелые состояния апатии, а затем и депрессии. Ответьте себе на вопрос: кто же ответственен за мою жизнь? За мое личное счастье? За мою любовь к жизни и самому себе?
Мы сами ответственны за все, что с нами происходит! Если мы опустошены, подавлены, незрелы, не чувствуем себя нужными, то и другие люди, даже близкие, будут лишь отражением нашей действительности - с демонстрацией равнодушия, недоверия, непринятия.
Чтобы прийти к ощущению внутренней свободы от других, нужно перестать жить ожиданиями, жить прошлым, жить в иллюзиях, что все само собой когда-то там разрешится. Нужно научиться принимать свои состояния и понимать, что только от нас самих зависит наше самоощущение счастливого и любящего самого себя человека.
А как вам слово Свобода? Какие ассоциации у вас с этим словом? Наверняка - независимость, опора на себя, вера в свои шаги! Все это доступно нам всем, если мы этого захотим! Можно дойти до этого состояния самостоятельно, но если вы хотите ускорить процесс и жить полноценной и счастливой жизнью, можете обратиться к специалистам помогающих профессий.
Все то, что я сейчас описала, я прожила сама - от ощущения тотального одиночества, апатии и полугодовой депрессии. Оглядываясь назад, я благодарю за то, что собственная осознанность и работа над собой оказались очень своевременными. Сейчас я ощущаю внутреннюю свободу и опору на себя! Свобода и гармония внутри своей личности доступна каждому...
Анна Чуева