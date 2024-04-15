Блоги / Анна Чуева

Одиночество или Свобода?

Очень часто в своей практике слышу запрос, что и в отношениях, и в кругу близких людей клиенты чувствуют внутреннюю пустоту и одиночество. Что мешает человеку ощущать себя счастливым и наполненным? Может, виноват партнер? Близкие недостаточно заботятся и проявляют внимание? Или дело в вашем самоощущении?

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Люди, испытывающие состояние одиночества, чувствуют внутреннюю опустошенность, ненужность, подавленность. Не чувствуют себя в безопасности, не доверяют окружающим и не верят в себя. Они очень нуждаются в заботе, любви, внимании, но не могут дать этого в ответ.

Жизнь наполнена пустыми ожиданиями, что кто-то придет и скрасит одинокие и пустые дни. Кто-то позаботиться, сделает жизнь счастливой. Ожидания не оправдываются и наступают более тяжелые состояния апатии, а затем и депрессии. Ответьте себе на вопрос: кто же ответственен за мою жизнь? За мое личное счастье? За мою любовь к жизни и самому себе?

Мы сами ответственны за все, что с нами происходит! Если мы опустошены, подавлены, незрелы, не чувствуем себя нужными, то и другие люди, даже близкие, будут лишь отражением нашей действительности - с демонстрацией равнодушия, недоверия, непринятия.

Чтобы прийти к ощущению внутренней свободы от других, нужно перестать жить ожиданиями, жить прошлым, жить в иллюзиях, что все само собой когда-то там разрешится. Нужно научиться принимать свои состояния и понимать, что только от нас самих зависит наше самоощущение счастливого и любящего самого себя человека.

Как этого достигнуть? Чаще спрашивать себя: то, что я сейчас чувствую, мне полезно? Почему со мной происходит именно это? Для чего мне это состояние? Стоит анализировать только себя, свои мысли, ощущения, события, но никак не других людей. Как только мы возьмем управление собственными состояниями в свои руки, мы научимся лучше понимать себя. Человек только сам управляет своей жизнью!

А как вам слово Свобода? Какие ассоциации у вас с этим словом? Наверняка - независимость, опора на себя, вера в свои шаги! Все это доступно нам всем, если мы этого захотим! Можно дойти до этого состояния самостоятельно, но если вы хотите ускорить процесс и жить полноценной и счастливой жизнью, можете обратиться к специалистам помогающих профессий.

Все то, что я сейчас описала, я прожила сама - от ощущения тотального одиночества, апатии и полугодовой депрессии. Оглядываясь назад, я благодарю за то, что собственная осознанность и работа над собой оказались очень своевременными. Сейчас я ощущаю внутреннюю свободу и опору на себя! Свобода и гармония внутри своей личности доступна каждому...

Анна Чуева