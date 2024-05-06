Блоги / Анна Чуева

Синдром отложенной жизни

Когда мы живём в ожидании чего-то, мы в этот момент, к сожалению, не живём. Наша жизнь как картинка на экране поставлена на паузу, а жизнь реальная - на перемотке, когда на высокой скорости невозможно уловить момент своей собственной жизненной истории. Нет радости, нет жизни в моменте, мы не видим природу, не видим, как растут наши дети, как в рутине забываются человеческие качества, как черствеют наши сердца.

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Когда мы живём в ожидании, каждый ждёт чего-то своего. Кто-то ждёт, что отношение другого человека к нему изменится, что он всё осознает и будет принимать, уважать, ценить, любить... Каждому своё. Кто-то ждёт какого-то блага: «Вот будет своя квартира (машина, дача), вот тогда я и заживу». Кто-то ждёт, что вот-вот встретит мужчину / женщину, и тогда будет счастлив. Кто-то думает: «Накоплю денег, поеду в отпуск и там отдохну», а кто-то: «Вот устроюсь на работу и тогда буду зарабатывать и буду независимая». Другие думают: «Вот выплатим ипотеку и сможем себе все позволить». А кто-то ожидает в прямом смысле слова - чудо, это когда человек не знает, что конкретно ждёт, но ждёт...

И вот, казалось бы, что тут такого? Все ведь чего-то ждут. А теперь задумайтесь, что если ваше ожидание длинною в вашу жизнь?! А жизни в моменте, когда вы радовались, чувствовали свою жизнь, делали то, что хочется, а не то, что надо... Такие моменты можно пересчитать по пальцам одной руки.

Нас очень сильно «пробуждают» и «включают» болезни.

Очень много случаев в практике, когда человек очень сильно осознаёт, что всю свою жизнь откладывал жизнь, жил в угоду другим (семье, обществу, работе) - в момент серьёзного заболевания. Когда человек понимает, что жизнь - есть у тебя сейчас, а завтра её может и не быть... Эту статью пишу не с целью кого-либо «напугать» или сказать, что всех это ждёт. Нет. Лишь с целью задуматься и спросить у себя: «А чего жду я?» И задать следующий вопрос: «А для чего мне это? Могу ли я без этого жить свою жизнь и радоваться каждому прожитому дню? Могу ли я осуществить маленькое желание для себя, ведь я этого достоин / достойна?!»

На самом деле, чтобы замечать свою жизнь, не нужно никаких особых условий и усилий, просто иногда нужно никуда не спешить, поднять свой взгляд в небо, поблагодарить за дар жизни, за здоровье, заметить капли дождя на деревьях, улыбнуться прохожему, чаще обнимать своих детей, справляться о здоровье своих родителей, радовать себя.

Все это доступно всем, но в суете и бесконечных ожиданиях «лучшей жизни» мы забываем о самом главном - о Жизни.

Анна Чуева