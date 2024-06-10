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Кем быть, или Путь к своему предназначению

10.06.2024 13:37|ПсковКомментариев: 0

Все чаще и чаще в своей психотерапевтической практике слышу запрос о самореализации. С ним приходят люди и за 30, и за 40, и за 50. Это те люди, которые «проснулись», и это замечательно. Вспомните, как мы выбирали профессию в 18 лет. Мама-бухгалтер говорила, что идти надо на экономиста – всегда найдёшь себе работу. Или поступали сами в училища, техникумы, институты, потому что в семье говорили: «Нам не на что учить тебя, как сдашь, так и поступишь». Или советовали идти на юриста, ведь это престижно. Или педагог – «лёгкая» в освоении профессия. Или «У нас в семье все медики, и ты обязан быть им тоже». Чей это выбор? Знакомая история? 

 

Фото: freepik

Да, конечно, есть единичные случаи, когда юноша или девушка делают выбор самостоятельно — по своим интересам и способностям. Но бывает, что, отучившись пару курсов, бросают, а потом находятся в вечном поиске себя. Но чаще всего в моей практике встречаются очень сильно «уставшие» и сильно «разочарованные» в своей профессии люди. Многие годами «сидят» на ненавистной работе и ничего не меняют...

Так вот, к чему это я? Никогда не поздно что-либо менять! Мы не должны останавливаться в своем развитии, а тем более очень важно найти своё предназначение. 

  • Есть люди, которые понимают, что они не на своём месте, но они упорно «сидят» и ждут, что дадут должность повыше, заметят заслуги. Или «сидят» в иллюзии так называемой «стабильности». Зарплата стабильная — стабильно какая? Средняя, низкая? Закрывает ли она ваши «высшие потребности», а не только базовые? 

Решение — спросить себя: эта деятельность приносит мне хороший доход, чтобы я мог / могла бы позволить себе не только еду и крупные покупки на кредиты, а ещё могла бы развиваться, путешествовать, инвестировать? Счастлив / счастлива ли я делать то, чему посвящена большая часть моей жизни? Какую пользу я даю миру? Если ответы отрицательные, то стоит сделать шаг к своему предназначению. 

  • Ещё бывает, что пытаются найти работу по своей специальности, чтобы более-менее устраивала. С одной организации переходят в другую, а в итоге, как в поговорке, «поменяв шило на мыло», остаются глубоко разочарованными.

Решение: попробовать что-то совершенно новое для вас, но то, о чем вы мечтали в детстве, что запрещали себе осуществить, потому что «не время», «некогда», «это глупости» и так далее. 

  • Бывают случаи, когда человек вдохновился чужим примером (социальные сети) супер-прибыльного дела. И купил жутко дорогущие курсы, влез в кредиты, уверовав, что он тоже скоро станет миллионером. А в итоге и учёба тяжела, и дело не знакомо, а начать с чего? А клиентов где брать? И кредит платить, а ещё ничего не получил... И наступает разочарование, но, к сожалению, не последнее...

Решение: перестать смотреть на других, изучать себя, так как мы «другим» человеком никогда не станем. Искать то, что действительно ваше (пересмотрев кучу бесплатных вебинаров и марафонов, чтобы понять — мое, не мое), а также, если уж решились купить курс, то поставьте цель довести дело до хорошей прибыли, чтобы ваше вложение окупилось. Доведите дело до конца, не ожидая прибыль здесь и сейчас. 

  • Встречаются случаи в практике, когда человек действительно любит свое дело, но он уже вырос в этой профессии и в должности, а дальше некуда. Он сознает свой профессионализм и даже оценён начальством, но... скучно. Нет развития, а уйти в «свободное плавание» страшно, потому как «здесь» я все знаю, а «там» — нет. 

Решение: попробовать себя в своём же деле вне работы. Объявить знакомым, что вы оказываете услуги сами, так потихоньку набирая клиентскую базу, и уже не так страшно уйти в самозанятые, или далее в индивидуальные предприниматели. 

Очень много людей, которые нашли себя в любимом деле и после 40, и после 50, и даже после 70 лет. Вот некоторые вдохновляющие примеры. Рэй Крок сменил множество профессий, перепробовав все — от роли пианиста в джазовом ансамбле до торговли недвижимостью. В 52 года выкупил франшизу у братьев Макдональдов — владельцев небольшой забегаловки в Калифорнии, и основал сеть ресторанов McDonald’s. Дафни Селф была обычной домохозяйкой всю свою жизнь, пока не умер муж, когда ей было 70 лет. Ей не понравилась перспектива сидеть у телевизора, и она решила заключить контракт с модельным агентством. Вскоре ее фото стали публиковать в фото журналах, и вот уже более 15 лет она работает моделью. Джулия Чайлд работала в рекламной и медийной сфере, прежде чем написала свою первую поваренную книгу в возрасте 50 лет, начав карьеру звездного шеф-повара. Анна Мэри Робертсон Мозес, более известная как Бабушка Мозес, начала свою плодовитую художественную карьеру в 78 лет. В 2006 году одна из её картин была продана за 1,2 миллиона долларов.

Сколько бы нам не было лет, никогда не поздно найти себя и свое предназначение. 

Анна Чуева

Теги: #работа #психологическая помощь #психология
Источник: Псковская Лента Новостей
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