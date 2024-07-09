Блоги / Анна Чуева

Опять. Ничего. Не получилось

Очень часто, чтобы не испытывать новое разочарование в самом себе, мы даже не пытаемся что-либо сделать. Либо как только намечаем цель, мы понимаем, что она труднодостижима, и сливаемся на первом или втором шаге. Препятствия кажутся нам невыносимо сложными, и мы опускаем руки. Знакомое чувство?

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На самом деле, это касается не только наших целей, но и нашей жизни в целом: вспомните все свои «понедельники», с которых вы собирались что-то начать делать? С понедельника сажусь на диету, запишусь в зал, буду чаще проводить время с семьёй, чаще буду читать ребёнку, буду нахаживать 10 000 шагов, пройду до конца курсы, прочитаю книгу, буду чаще гулять...

Миллион обещаний себе самому, и хоть одно из этих правил вошло в вашу привычку?! Тогда спросите себя: «Каким образом я могу в одно мгновение стать богатым, успешным, любимым, счастливым?»

Часто в психологической практике спрашиваю людей, почему бы не начать с малого? Начни менять привычки минимальные: красивый завтрак, питьевой режим, доброе отношение к себе и отслеживание своих эмоций. На меня в этот момент чаще всего смотрят с непониманием и немым вопросом: «Чего ты несёшь? Я замуж хочу, денег хочу, любви хочу и так далее. А она мне про привычки».

Так вот, с этого и начинается путь к нашим большим целям и мечтам. А привычка все сворачивать и не доводить дело до конца приводит к прокрастинации, сливам, самобичеванию. Привычка жить так, жаловаться на жизнь и ничего не делать, а если делать, то «упахаться вусмерть», чтобы от любимого дела воротило. Это лишь неумение ценить, подбодрить, стимулировать и наслаждаться собой и своими жизненными процессами.

Всё получится с верой в себя, в свой путь, с умением вовремя дать себе пинка. Начни с малого. Москва тоже не сразу строилась. Подумайте, какую полезную привычку можно ввести уже с сегодняшнего дня.

Анна Чуева